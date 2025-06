Zprávy o trhu EU ETS: 23. 6. 2025

Přinášíme stav ceny na trhu EU ETS z dnešního dne a týdenní souhrn. Indikativní cena emisní povolenky (EUA)Dec25 dosáhla €72,74 ± €0,30 (na základě rolling průměru Dec25).

DMA přehled (klouzavý průměr):

20denní průměr (DMA20): €73,10

30denní průměr (DMA30): €72,80

50denní průměr (DMA50): €70,35

100denní průměr (DMA100): €71,53

200denní průměr (DMA200): €70,69

Týdenní aukční nabídka:

Tento týden se na burze EEX vydraží 13,4 milionu. EUA, což představuje nárůst o 18,3% oproti minulému týdnu.

Počasí:

Teploty v severozápadní a střední Evropě by měly výrazně překročit sezónní normy, což může zvýšit poptávku po chlazení. Rychlosti větru v těchto regionech by měly zůstat kolem sezónního průměru, což signalizuje mírnou větrnou produkci.

Ekonomický výhled:

Předběžná očekávání týkající se červnových údajů PMI v eurozóně naznačují mírné zlepšení v oblasti průmyslu i služeb. Očekává se, že francouzský průmyslový PMI zůstane nezměněn na úrovni 49,8, zatímco sektor služeb by se měl mírně zvýšit na 49,2 z předchozích 48,9. V Německu se předpokládá postupné zlepšení – průmyslový PMI by měl vzrůst na 48,9 (z 48,3) a služby na 47,8 (z 47,1). Celkově pro eurozónu se očekává růst průmyslového PMI na 49,6.

Výroba z fosilních paliv:

Analýza čistého dark spreadu a spark spreadu pro průměrné účinnosti uhelných a plynových elektráren ukazuje, že nedávný růst cen plynu rozšířil spread ve prospěch uhlí při více splatnostech. Čistý dark spread pro front-month kontrakt uzavřel týden na úrovni -20,5 €/MWh, zatímco čistý spark spread skončil na -31,7 €/MWh.

Výhled pro vodní energii:

Hydrologická situace se v různých regionech Evropy vyvíjela rozdílně. Ve Francii a ve Švýcarsku došlo k nárůstu zásobníků, zatímco podmínky ve Španělsku a některých částech západní Evropy se zhoršily.

Opce:

Otevřený zájem na call opcích pro referenční kontrakt poklesl při strike cenách 80 €, 85 € a 90 € o 3%, 27% a 2%, ale vzrostl o 2% při strike 100 €. Na straně put opcí klesl otevřený zájem o 2% u striky 45 € a 70 €, ale vzrostl o 2% u striky 75 €. Expirace opcí na červen 2025 je naplánována na středu ve 14:00 CET.

Výhled:

Ceny EUA mohou tento týden čelit zvýšené volatilitě, jelikož se geopolitické napětí mezi Íránem a Izraelem zintenzivňuje, do čeho se zapojuje i USA, čímž rostou rizika pro evropské plynárenské trhy závislé na LNG.

Přestože se EUA a plyn nedávno od sebe odpojily, před dvěma týdny se EUA obchodovaly relativně vysoko vůči plynu, čímž se odchýlily od svého dlouhodobého průměru. Tento spread se již do velké míry vrátil k normálu, což naznačuje možnost opětovné korelace, kdyby se obavy o dodávky energie opět objevily. Navíc riziko eskalace – například narušení dopravy v Hormuzském průlivu – by představovalo fyzický šok, který by mohl zvýšit ceny plynu a výrobu z fosilních paliv, což by mohlo na konci týdne vyvolat nový tlak na zajištění pozic v EUA.

Na druhé straně, vysoké objemy obchodů ke konci minulého týdne před středeční červnovou expirací opcí poukazují na aktivní přeuspořádání pozic utilit a spekulantů, což je rizikem pro pokles, který by však mohl stabilizovat ceny blízko současných úrovní ke konci týdne.