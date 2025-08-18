Zprávy o trhu EU ETS: 18. 8. 2025

Přinášíme stav ceny na trhu EU ETS z dnešního dne a týdenní souhrn. Indikativní cena emisní povolenky (EUA)Dec25 dosáhla €70,68 ± €0,30 (na základě rolling průměru Dec25).
DMA přehled (klouzavý průměr):
- 20denní průměr (DMA20): €71,32
- 30denní průměr (DMA30): €71,16
- 50denní průměr (DMA50): €71,82
- 100denní průměr (DMA100): €70,29
- 200denní průměr (DMA200): €71,70
Týdenní aukční nabídka:
Primární nabídka tento týden stoupá o 2,07 milionu EUA (+18,2 % t/t) s návratem dvoutýdenní polské aukce ve středu, zatímco UK ETS přidá 2,24 milionu UKA přes ICE.
Počasí:
Začátkem příštího týdne se očekávají nadprůměrné vedra napříč Evropou, do konce týdne návrat k průměru. Sucho bude pokračovat, což snižuje zásoby alpské hydroenergie a zhoršuje poklesy ve Francii a Itálii. Rychlost větru zůstane podprůměrná, což omezí výrobu z větru, s mírným zlepšením do pátku. Jasná obloha, zejména na jihu a jihovýchodě Evropy, podpoří solární výrobu.
Ekonomický výhled:
Po sérii slabých makrodat eurozóny se pozornost soustředí na finální inflaci EU, očekávanou na úrovni 2,0 % r/r. Německo zveřejní předběžný výrobní PMI, prognóza 48,8 oproti 49,1 předtím. Pokles zdůrazňuje přetrvávající slabost německého průmyslu.
Fosilní výroba:
Spready plynu na konci minulého týdne posílily, když ceny klesly na letošní minima a obchodníci realizovali zisky před summitem USA-Rusko. CSS uzavřel v pátek na -12,75 €/MWh, zotavil se z -14,89 €/MWh ze začátku týdne, zatímco Y+1 spread se zlepšil na -12,66 €/MWh ze -13,61 €/MWh.
Hydro výhled:
Hydro trend v Evropě byl minulý týden smíchán. Švýcarské zásobníky stouply nad 70 % kapacity (k 11. srpnu), španělské klesly na 65 % a Francie také zaznamenala pokles. Naopak skandinávský region vykazuje známky zlepšení s vyrovnanějším hydrologickým výhledem.
Opce:
Minulý týden Dec-25 call opce na strike 90 € vzrostly o mírně 3%, což odráží slabý zájem o vzdálený upside. Naopak puty posílily: strike 65 € +3 %, strike 60 € +10 % t/t, což naznačuje větší poptávku po hlubokých OTM poutech.
Výhled:
EUA se konsolidují kolem hranice 70 € po prudké korekci z minulého týdne – úroveň technicky atraktivní pro pozdní compliance kupce a benchmarkově řízené toky. Tento support by měl omezit downside, ale upside je zatím limitován přebytečnou spekulativní délkou (CoT +6,7 mil. EUA v týdnu do 8. srpna).
Trvalé prolomení nad 73 € je klíčovým spouštěčem; takový pohyb by zřejmě obnovil participaci fondů a otevřel prostor pro pozice do Q4 benchmarků a strukturálního deficitu, který se zrychluje směrem do 2026.
Do té doby je trh nastaven na range-trading 70-73 €, přičemž geopolitika (jednání USA-Rusko, vývoj na Ukrajině) přidává potenciální volatilitu plynu a následné přesahy do EUA.
