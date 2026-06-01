Zprávy o trhu EU ETS: 1. 6. 2026

Přinášíme stav ceny na trhu EU ETS z dnešního dne a týdenní souhrn. Indikativní cena emisní povolenky (EUA)Dec26 dosáhla €80,05 ± €0,30 (na základě rolling průměru Dec26).
DMA přehled (klouzavé průměry):
- 20denní průměr (DMA20): €76,65
- 30denní průměr (DMA30): €75,89
- 50denní průměr (DMA50): €74.68
- 100denní průměr (DMA100): €75,97
- 200denní průměr (DMA200): €78,84
Faktory pro tento týden:
Aukce
Primární nabídka povolenek tento týden vzroste o 14,8 % na 9,2 milionu EUA. Důvodem je, že absence polské aukce je více než kompenzována tím, že minulý týden byl zkrácený obchodní týden a objemy aukcí byly dočasně nižší. V nadcházejících dnech se tak nabídka vrací na vyšší úroveň.
Předpověď počasí
