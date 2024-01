Změnové cenové rozhodnutí ERÚ snižuje regulované platby pro odběratele elektřiny na vysokém a velmi vysokém napětí

Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal změnové cenové rozhodnutí k regulovaným cenám elektřiny pro odběratele na hladinách vysokého a velmi vysokého napětí. Změnu cenového rozhodnutí umožnila dodatečná dotace ve výši 3,5 miliardy korun, o které rozhodla vláda pro podporu energeticky náročných podniků.Oproti původně vydanému cenovému rozhodnutí klesne příspěvek na podporované zdroje energie (POZE) u zákazníků, kteří tento příspěvek hradí podle velikosti svého rezervovaného příkonu.

Původní výše dotace ze státního rozpočtu, která byla stanovena ve výši 9,35 miliard korun znamenala, že by pro velkoodběratele na vyšších napěťových hladinách nebylo výhodnější hradit příspěvky na POZE podle rezervovaného příkonu, jak to mu bylo v minulosti. Místo toho by platili, stejně jako ostatní odběratelé, 495 korun za každou spotřebovanou megawatthodinu.

„Ihned poté, co vláda rozhodla o navýšení dotace, jsme spustili veřejné konzultace ke změně listopadového cenového rozhodnutí. Platba příspěvku na POZE podle rezervovaného příkonu klesla na necelých 116 tisíc korun za megawatt měsíčně, což oproti původnímu cenovému rozhodnutí znamená pokles o více než dvě třetiny,“ říká Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ, a upřesňuje: „V praxi to bude znamenat, že podniky na hladině velmi vysokého napětí budou za příspěvek na POZE platit v průměru 328 korun na megawatthodinu, na hladině vysokého napětí 388 korun na megawatthodinu.“

Cenové rozhodnutí je k dispozici na webových stránkách www.eru.cz a účinné bude již od 1. ledna 2024.