Změna vyhlášky o vykazování energie z podporovaných zdrojů

Zákonem č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie (dále zákon č. 165/2012 Sb.) jsou výrobcům elektřiny z obnovitelného zdroje pobírajícím provozní podporu stanoveny povinnosti. Jedna z těchto povinností se týká podpory formou zelených bonusů a aukčních bonusů, kdy je výrobce povinen předávat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé naměřené nebo vypočtené hodnoty a další údaje v členění podle jednotlivých druhů podporovaných zdrojů a předávacích míst výroben elektřiny a jejich evidenci a údaje týkající se identifikace výrobce a výrobny elektřiny.

Způsob předání údajů, rozsah údajů a termín předání a evidence údajů stanoví prováděcí právní předpis. Prováděcím předpisem je v tomto případě vyhláška č. 166/2022 Sb., o vykazování energie z podporovaných zdrojů. Tato vyhláška nahradila vyhlášku č. 145/2012 Sb. a přinesla kromě jiného v příloze č. 2, která obsahuje vzor výkazu o výrobě elektřiny z obnovitelných nebo druhotných zdrojů, doplnění povinně vykazovaného údaje v řádku 2b. Nově (resp. od 1. 7. 2022) se tedy do výkazu uvádí rovněž stav měřidla vyrobené elektřiny v případě podpory formou zeleného bonusu na elektřinu nebo aukčním bonusem.

Státní energetická inspekce, jakožto kontrolní orgán zákona č. 165/2012 Sb., však při nesplnění této povinnosti a neuvedení stavu elektroměru do výkazu může kromě udělení pokuty rovněž konstatovat další dopad na výrobce a to s ohledem na § 4 zákona č. 165/2012 Sb., který říká, že se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů nevztahuje na elektřinu vyrobenou výrobcem, jež nesplní některou z vykazovacích povinností. Jelikož se Státní energetická inspekce při kontrolách často s tímto pochybením u výrobců setkává, i když je vyhláška účinná již téměř 2,5 roku, upozorňuje na to, že uvádět stav elektroměru do výkazu operátorovi trhu je povinné.

Vyhláška č. 166/2022 Sb.