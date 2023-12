Zelené firmy ve sběrové soutěži odevzdaly přes 284 tun vysloužilého elektra

Od června do října letošního roku probíhal 1. ročník sběrové soutěže pro firmy zapojené do projektu Zelená firma společnosti REMA Systém. První místo v konkurenci více než 70 podniků vybojovala společnost asupport, s.r.o., kde se v přepočtu na jednoho zaměstnance vysbíralo a k recyklaci odevzdalo přes 1,3 tuny odpadních elektrozařízení. Tři nejúspěšnější Zelené firmy převzaly odměnu v podobě finančních voucherů na nákup elektroniky od partnera soutěže v celkové hodnotě 100 000 korun.

V letošním roce uspořádala společnost REMA Systém první ročník sběrové soutěže pro Zelené firmy. Od 1. června do 31. října 2023 se do soutěže zapojilo více než sedm desítek firem, které dohromady vysbíraly a k recyklaci odevzdaly 284 506 kilogramů vysloužilých elektrozařízení, odpadních baterií a akumulátorů. Tři nejlepší firmy si tak odnesly odměnu ve formě voucherů na nákup elektroniky v hodnotě 50, 30 a 20 tisíc korun od partnera soutěže. Vyhodnocení sběru proběhlo osvědčenou formou stanovením průměrné hmotnosti celého sběru firmy v přepočtu na jednoho zaměstnance.

První příčka v soutěži tak patří společnosti asupport, s.r.o., s odevzdanými 1 337 kilogramy elektroodpadu na zaměstnance. Druhé místo obsadila společnost VDC kancelářská technika s.r.o., kde se vybralo 300 kilogramů na zaměstnance. Těsný bronz pak s 297 kilogramy na jednoho zaměstnance získala firma Jiří Klimek – JVK software.

„Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům srdečně gratulujeme. Cílem sběrové soutěže bylo motivovat firmy k aktivnímu zapojování svých zaměstnanců do odevzdávání vysloužilého elektra. Díky tomu mohou podniky aktivně rozvíjet své odpovědné chování a podpořit ochranu životního prostředí,“ uvádí Petr Kubernát ze společnosti REMA Systém, která ve spolupráci se společností REMA Battery sběrovou soutěž pro Zelené firmy pořádá. „Z výsledku letošního prvního ročníku sběrové soutěže jsme nadšeni. V budoucnu určitě na letošní úspěch navážeme a v pořádání soutěže pro firmy plánujeme pokračovat. Společnosti se v příštích ročnících určitě mohou těšit na nějaké novinky,“ doplňuje Kubernát.

Efektivitu soutěže a její význam pro udržitelnost hodnotí i samotné vítězné firmy. „Se společností REMA Systém spolupracujeme od samého začátku. Je to pro nás čitelný a spolehlivý partner, systém odběru je flexibilní, snadný a přehledný. Přesně tak, jak to potřebujeme, aby zpětný odběr zbytečně nezatěžoval naši společnost,“ hodnotí David Hájek z vítězné společnosti asupport. Jeho slova potvrzuje i Martin Škoda ze společnosti VDC kancelářská technika: „Zisk druhého místa v soutěži je pro nás velkým uznáním. Ukazuje to, jak vážně bereme svou odpovědnost vůči životnímu prostředí, a jak efektivně dokážeme zapojit naše kolegy do udržitelných aktivit. Děkujeme společnosti REMA Systém, že nám díky zajištění svozu práci maximálně usnadnila.“

S úspěchem v soutěži, stejně jako celkovou spoluprací s kolektivním systémem, je spokojen i třetí oceněný. „Spolupracujeme se společností REMA Systém už mnoho let a třetí místo v nové soutěži nám udělalo radost. Odvoz starého elektra je vždy rychlý a bez zbytečné administrativy. Zároveň víme, že je s odpadem řádně naloženo a nekončí na směsné skládce, což vítáme,“ uzavírá Jiří Klimek, zakladatel firmy JVK software.

Vítězové sběrové soutěže pro Zelené firmy 2023

1. místo: asupport, s.r.o. – 1 337 kg na zaměstnance

Cena: voucher v hodnotě 50 000 Kč

2. místo: VDC kancelářská technika s.r.o. – 300 kg na zaměstnance

Cena: voucher v hodnotě 30 000 Kč

3. místo: Jiří Klimek – JVK software – 297 kg na zaměstnance

Cena: voucher v hodnotě 20 000 Kč