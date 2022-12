Závěry o BAT pro čištění odpadních plynů z chemického průmyslu byly zveřejněny v ÚV EU

Dne 12. prosince 2022 bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/2427 ze dne 6. prosince 2022, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro společné systémy nakládání s odpadními plyny a jejich čištění v chemickém průmyslu.

Závěry o BAT jsou součástí revidovaného dokumentu WGC BREF (angl. Waste Gas Management and Treatment Systems in the Chemical Sector).

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2022/2427