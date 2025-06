Zateplit, ušetřit, bydlet lépe a kvalitněji - dvouleté partnerství státu a stavebních spořitelen přináší výsledky

Před dvěma lety podepsalo Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo financí se stavebními spořitelnami Memorandum o spolupráci na energetické transformaci českých domácností, které deklarovalo společný zájem na podpoře udržitelného a energeticky úsporného bydlení v České republice. Memorandum zavedlo první finanční nástroj svého druhu v ČR, který kombinuje státní dotace se zvýhodněným úvěrem od stavebních spořitelen.

To mělo zásadní vliv na vývoj nabídky stavebních spořitelen a na rozšíření služeb pro občany o dotační poradenství. I díky tomu došlo ke zvýšenému zájmu o zvýhodněné úvěry na rekonstrukce s energetickými úsporami a velmi dynamicky narostl celkový objem úvěrů ze stavebního spoření, který v roce 2024 dosáhl 51,5 miliardy korun a meziročně se zvýšil o 45 %. Pozitivní je, že se cesta k vlastnímu bydlení otevřela i pro mladé nebo nízkopříjmové rodiny. Projekty měly navíc i ekologický dopad v podobě výrazné úspory energií o 40 až 60 % na dům, a to především díky zateplení, obnovitelným zdrojům a modernizaci systému vytápění.

„Díky jedinečnému finančnímu nástroji v podobě dotačního programu Nová zelená úsporám a dostupných úvěrů stavebních spořitelen, který jsme před dvěma lety představili, jsme rozšířili okruh domácností, jež se mohou pustit do energeticky úsporných renovací svých domů a snížit si tak měsíční náklady na energie. Tato kombinace se ukázala jako velmi dobře nastavený nástroj, který umožňuje především mladým rodinám a nízkopříjmovým domácnostem pořídit si energeticky úsporné a šetrné bydlení, což potvrzují i data stavebních spořitelen. Od spuštění zvýhodněných úvěrů si o ně požádalo 1 960 domácností, a to jak v rámci komplexních renovací z podprogramu Oprav dům po babičce, tak od letošního února i v rámci dílčích opatření, jako je zateplení z Nové zelené úsporám Light. Zajímavý je také fakt, že průměrný úvěr si lidé brali ve výši 1,5 milionu korun s dobou splatnosti na více než 19 let, zájemci tedy využívají možnosti rozložit si splátky na delší časové období,“ uvedl ministrživotního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) a dodal: „Těší mě také, že zájem o komplexní a udržitelné rekonstrukce stále roste a celkově si o renovaci domu v programu Oprav dům po babičce podalo žádost již 13 a půl tisíce domácností.“

Stavební spořitelny poskytují dotační poradenství na základě memoranda od ledna 2024. „Za rok a půl jsme pomohli více než 27 tisícům zájemců o dotace na zateplení, výměnu oken, instalaci tepelných čerpadel a fotovoltaiky,“ uvádí k rekapitulaci výsledků Libor Vošický, předseda Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) a generální ředitel Stavební spořitelny České spořitelny. Profesionální dotační poradenství, kde lidé mohou získat informace k dotačním programům, poskytují stavební spořitelny přímo na vlastních pobočkách nebo pobočkách mateřských bank, a to zhruba na 1 400 místech po celé republice. Díky tomu mají možnost přiblížit se co nejvíce svým klientům.

„Právě tato blízkost poradenských míst přispěla k vyšší informovanosti a dostupnosti dotací i pro lidi v menších obcích do 5 000 obyvatel, což se pozitivně projevilo na počtu realizovaných rekonstrukcí. Je vidět, že na kombinaci dotačního poradenství a výhodného úvěru lidé slyší, zvlášť když úvěry stavebních spořitelen mají hned několik výhod – nevyžadují zajištění nemovitostí, a přesto zůstává možnost dlouhé splatnosti, tím pádem i nízkých měsíčních splátek,“ dodává Pavel Čejka, místopředseda Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) a generální ředitel Raiffeisen stavební spořitelny s tím, že nejčastějšími typy podpořených opatření byly zateplení fasád a střech, výměna oken a instalace fotovoltaických panelů. „Zájem o úvěry v kombinaci s dotací potvrzuje, že cesta propojení veřejných a soukromých finančních zdrojů funguje. Díky tomu může více domácností investovat do energeticky úsporného bydlení bez nutnosti vlastních úspor nebo složitého ručení, což je obzvlášť důležité v regionech s nižší ekonomickou aktivitou. Tento model dokonce oceňují i evropské instituce, jako je Evropská investiční banka, která jej vnímá jako příklad efektivního využití investičních prostředků,“ říká Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Dalším krokem spolupráce stavebních spořitelen a státu pak byla nová nabídka úvěru s mimořádně výhodnou úrokovou sazbou v rámci dotačního programu Oprav dům po babičce. Nový úvěr je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP ČR) ze zdrojů Modernizačního fondu a je navržený tak, aby podpořil úsporná opatření související s rekonstrukcí domů. Jedná se o důležitý krok směrem k energetické úspornosti a udržitelnému bydlení. Půjčka ze stavebního spoření přitom řeší financování energeticky úsporných opatření při modernizacích domů určených k trvalému bydlení, a to bez zástavy nemovitosti.

„Nejvíce dotačních projektů bylo realizováno v krajích s vyšším podílem staršího bytového fondu, nejčastěji tedy přicházeli klienti z Jihočeského kraje. Od začátku fungování jich bylo 4 020. Silné zastoupení v přeměně bytového fondu měl také Středočeský kraj – 3 199, ale například i Praha, kde se realizovalo celkem 3 028 projektů. Do TOP 5 regionů se zařadily ještě dva moravské – Moravskoslezský s 2 521 žádostmi o dotace a Jihomoravský s počtem 2 508. Naopak nejméně dotací bylo vyřízeno v kraji s nejnižším počtem obyvatel v republice, tedy v Karlovarském, a to s počtem 551 žádostí,“ doplňuje Martin Vašek, první místopředseda Asociace českých stavebních spořitelen a generální ředitel ČSOB stavební spořitelny.

Zatímco v roce 2024 statistiky zaplnil dotační titul Oprav dům po babičce zhruba dvěma pětinami, letos v dubnu aktuální čísla ukazují, že má v podstatě stejná čísla s programem Nová zelená úsporám Light. Program Nová zelená úsporám byl restrukturalizován a rozdělen na dva tituly, a to Oprav dům po babičce, který se zaměřuje na komplexní renovace rodinných domů, a Nová zelená úsporám Light na dílčí úsporná opatření zejména se zvýhodněním pro seniory a nízkopříjmové domácnosti. „Z naší strany není dvouleté výročí jen připomínkou podpisu memoranda, ale i příležitostí k dalším společným krokům ve prospěch podpory udržitelného bydlení. Stavební spořitelny budou vedle současné spolupráce se státem rozvíjet i nové oblasti zeleného financování. Velký potenciál vidíme zejména v podpoře rekonstrukcí bytových domů a družstevního bydlení, což je zatím velmi podfinancovaná oblast,“ uzavírá Monika Truchliková, členka Prezidia AČSS a generální ředitelka Modré pyramidy stavební spořitelny.

Všechny tyto aktivity budou probíhat v rámci pokračujícího partnerství státu a finančního sektoru, jehož cílem je udržet tempo s evropskými klimatickými a sociálními cíli a zároveň nabídnout českým občanům důstojné, dostupné a ekologické bydlení.