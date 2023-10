Zastupitelé ukončili zakázku na výstavbu třetího kotle v areálu SAKO Brno

Projekt výstavby nové linky K1 v areálu SAKO Brno – to bylo hlavní téma mimořádného zasedání Zastupitelstva města Brna. Rozprava, která trvala několik hodin, nakonec dospěla k hlasování, v některých bodech tajnému.

Na úvod zastupitelé vzali na vědomí informace od společnosti Teplárny Brno, které s projektem souvisely. Celý materiál najdete zde.

Druhý bod obsahoval informace od společnosti SAKO Brno. Následovala debata o přínosech a negativech výstavby třetího kotle na spalování odpadů. Zastupitelé a zastupitelky poté v tajném hlasování odsouhlasili, že bude zakázka na výstavbu třetího kotle ukončena, nicméně projekt nové spalovací linky projde revizí a modifikací dle aktuálních potřeb. Tyto záležitosti budou ze strany SAKO Brno prověřeny, stejně jako to, zda by přislíbená dotace mohla být využita i pro následnou preferovanou variantu řešení. Rozhodnutí o poskytnutí dotace a její konkrétní výši do této doby nebylo vydáno.

Dále bude pokračovat debata o tom, jak by mělo vypadat odpadové hospodářství ve městě Brně. Zpracovává se mimo jiné aktualizace územní energetické koncepce.