Zapojujte se do veřejné konzultace GreenData4All

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci v rámci iniciativy GreenData4All, která vyzývá ke sdílení názorů na zlepšení přístupu k environmentálním datům.

Tato iniciativa má podpořit zelenou a digitální transformaci Evropy, protože usiluje o lepší dostupnost a využitelnost environmentálních dat. Konzultace je k dispozici na portálu „Have Your Say“ ve všech 24 jazycích EU.

Cílem je podporovat rozhodování založené na datech a pomoci evropským podnikům a startupům vytvářet nové produkty a služby, které přispívají k dosažení udržitelných cílů.

Konzultace je otevřena až do 30. dubna 2025, a zpětnou vazbu mohou poskytnout všechny zúčastněné strany – občané EU, odborníci na environmentální a geografická data, podniky, neziskové organizace, akademická sféra i mezinárodní partneři.