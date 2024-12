Zálohy předem a výhodný úvěr pro všechny. Program Nová zelená úsporám bude v roce 2025 přehlednější a dostupnější

Úspěšný program na podporu energetických úspor domácností Nová zelená úsporám zahájí v příštím roce novou programovou etapu. Přinese řadu novinek, které zpřehlední systém podpory a usnadní domácnostem přístup k financování úsporných renovací domů. Ve dvou podprogramech – Oprav dům po babičce a Nová zelená úsporám Light nabídne zálohové financování a zvýhodněný úvěr všem, a to na komplexní i dílčí renovace. Nízkopříjmové domácnosti budou v programu i nadále zvýhodněny. Změny se týkají pouze rodinných domů a začnou platit od 1. února 2025.

„Sjednocení podmínek a snadnější přístup k financování – to jsou hlavní novinky, které přináší nová etapa Nové zelené úsporám. Máme příležitost zúročit zkušenosti z posledních let. Doposud jsme schválili 480 tisíc žádostí a podpořili na 600 tisíc domácností, tedy téměř 15 % všech českých domácností. Jen od roku 2021 jsme schválili dvě třetiny žádostí, konkrétně 350 tisíc žádostí za 74,6 miliard korun. Pilotní projekt Oprav dům po babičce, ve kterém si zažádalo již 6 179 domácností, i program pro nízkopříjmové domácnosti NZÚ Light, v němž už je více než 95 tisíc žadatelů, ukázaly, že zájem o renovace rodinných domů roste, pokud domácnosti získají dostatek prostředků na předfinancování svých projektů. Nabídneme tedy dva podprogramy – Oprav dům po babičce a Nová zelená úsporám Light, které reflektují zkušenosti z minulých let a nabízejí flexibilní řešení od dílčích opatření až po komplexní renovace, s důrazem na maximální úsporu energií a snížení emisí. Tento krok přináší reálnou pomoc domácnostem a zvyšuje účinnost vynaložených prostředků,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík.

Zálohy předem i výhodný úvěr pro všechny, kdo chtějí zateplit dům, a zvýhodnění pro nízkopříjmové domácnosti

Program Nová zelená úsporám v minulých třech letech pružně zareagoval na energetickou krizi a stal se nástrojem okamžité pomoci domácnostem ohroženým energetickou chudobou. Nyní se program zaměří na zrychlení tempa komplexních renovací v rezidenčním sektoru s cílem dosáhnout maximálních úspor energií s pozitivním efektem v podobě snížení emisí skleníkových plynů. Z hlediska žadatelů o dotaci bude nejvýznamnější změnou možnost získat finanční prostředky na realizaci opatření předem.

„Vyplácet zálohy předem budeme nově všem žadatelům a zejména tím chceme podpořit středně příjmové domácnosti, které často odkládají nutné renovace z důvodu nedostatku prostředků na předfinancování svých projektů. Zároveň také všichni žadatelé budou moci získat zvýhodněný úvěr k zateplení, případně i opatření s ním kombinovaná. Získat i více než jeden milion korun předem na komplexní rekonstrukci bude možné v programuOprav dům po babičcea nově v programuNová zelená úsporám Lightbudou moci žádat všechny domácnosti o podporu na celou škálu dílčích opatření, samostatně nebo v kombinaci, jako například částečné zateplení fasády a konstrukcí budovy včetně výměny oken a dveří, instalaci domácích fotovoltaik, výměnu neekologických zdrojů vytápění atd. V NZÚ Light se tedy nově budou moci ucházet o příspěvek na úsporná opatření jak běžné domácnosti, tak i jako doposud nízkopříjmové skupiny obyvatel. Ty zvýhodníme vyšší jednotkovou dotací na zateplení až do výše 250 tisíc korun,“ vysvětluje Hladík nové rozčlenění programu.

V nadcházející etapě budou žadatelé vybírat ze dvou dotačních titulů podle rozsahu renovace

Oprav dům po babičce– komplexní renovace

Podprogram podporuje komplexní renovace rodinných domů a pokračuje na původním půdorysu. Podmínkou dotace zůstává tzv. optimální (důkladné) zateplení, k němu je možné přidat všechna další opatření jako doposud. Příjemci dotace mohou získat výhodný úvěr od bank a stavebních spořitelen. Zachován zůstává i bonus 50 tisíc korun za každé nezaopatřené dítě.

Nová zelená úsporám Light – dílčí renovace

Dva současné podprogramy, Nová zelená úsporám Standard i její odlehčená verze Nová zelená úsporám Light, se sjednotí do jediného podprogramu, a to pod názvem Nová zelená úsporám Light. Zde se budou moci domácnosti ucházet o podporu jednotlivých opatření samostatně nebo v kombinaci – ať jde o zateplení, výměnu neekologického vytápění, instalaci fotovoltaiky, úsporný ohřev vody, rekuperaci nebo budování zelených střech, hospodaření srážkovou a šedou vodu či dobíjecí stanice pro elektromobily. Program sjednocuje podmínky původního standardního programu a programu pro domácnosti s nižšími příjmy, přičemž zachovává zvýhodněnou podporu až 250 tisíc korun na pokrytí 80 % výdajů na zateplení a dotaci až 80 % na výměnu neekologických kotlů pro nízkopříjmové domácnosti.

„Některé změny, které dnes představujeme, mohou být překážkou schválení připravované žádosti podle stávajících podmínek. Proto jsme přistoupili ke zveřejnění ještě v době zbývající alokace, kterou budeme denně aktualizovat, a otevřeného příjmu žádostí, aby mohli žadatelé dokončit projektovou přípravu nutnou pro podání žádosti a žádost podat za stávajících podmínek,“ vysvětluje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR a pokračuje: „Změny se netýkají oblasti bytových domů, ani výměn zdrojů tepla na vytápění u rodinných domů, tam vše běží podle stávajících podmínek.“

Novinky v programu reflektují zkušenosti z předchozích období a zaměřují se nejen na lepší dostupnost finančních prostředků pro domácnosti, ale i na co nejúčelnější zacílení dotační podpory a maximalizaci energetických úspor za vynaložené prostředky.

„Program Nová zelená úsporám za 15 let své existence ukázal hned několik opatření, kterými dokázal pružně zareagovat na aktuální potřeby a nejinak je tomu i u právě připravovaných změn. Úpravy v podobě celkového zjednodušení, lepšího zacílení i dostupnosti podpory budou motivovat široké spektrum potenciálních žadatelů, kteří doposud na podporu nemohli dosáhnout,“ říkáMarta Gellová, ředitelka aliance Šance pro budovys tím, že právě redesign programu představuje další důležitý krok k aktivní podpoře komplexní renovace budov. „Za nesmírně důležité považujeme zajištění kontinuity programu, a to jak pro žadatele, tak také pro firmy, které renovace realizují. Právě stabilita, jednoduchost a návaznost jednotlivých etap z něj činí jeden z nejlepších programů zaměřených na energetické renovace v Evropské unii,“ dodává Marta Gellová, která věří, že dílčí změny NZU budou ve výsledku stimulovat zrychlení tempa renovací.

„Změny v programu Nová zelená úsporám jsou systematické, drží princip technologické neutrality a mají jasný program mířící k bezemisním budovám do roku 2050. Navazují i na chystanou renovační strategii státu, díky které by na energeticky úsporné bydlení mělo postupně dosáhnout výrazně více domácností. Je dobře, že program zvýhodňuje nízko-a středně příjmové domácnosti a že každý, kdo se bude chtít pustit nejen do dílčích úsporných opatření, ale především do kvalitní celkové renovace svého domu, může získat zvýhodněný úvěr a dotaci předem. Majetkový test zároveň pomůže státu zajistit hospodárnější využití veřejných prostředků. Prezentované koncepční nastavení programu je skutečně systémové a smysluplné,” říká Michal Čejka, konzultant energetických úspor z Centra pasivního domu.

Přehled stěžejních změn v programu Nová zelená úsporám pro rodinné domy

Peníze předem pro všechny žádosti

Nově dva podprogramy, každý bude mít své závazné pokyny: NZÚ Oprav dům po babičce – optimální (důkladné) zateplení a další opatření, pouze v kombinaci s důkladným zateplením NZÚ Light – zateplení a další dílčí energeticky úsporná opatření, samostatně nebo v kombinaci, zvýhodnění pro nízkopříjmové domácnosti

Možnost výhodného úvěru v případě realizace zateplení pro všechny příjemce dotace

Podpora v programech pro rodinné domy pouze pro fyzické osoby

Výše podpory bude dána pouze jednotkovými částkami bez omezení procentní hodnotou (s výjimkou omezení vyplývajících z podmínek poskytování veřejné podpory)

Způsobilost výdajů 1 rok před podáním žádosti (klouzavé datum)

Povinné posouzení vhodnosti instalace tepelného čerpadla do konkrétní nemovitosti

Zrušení podmínky omezení rezervovaného výkonu u fotovoltaiky, podporovaný výkon max. 5 kWp

Podpora instalace dobíjecí stanice pro elektromobil pouze při napojení na fotovoltaiku

Dešťovka a zelená střecha pouze v kombinaci se zateplením

Úprava dotačních bonusů motivující k realizaci zateplení (bonus za kombinaci zateplení + FVE – 20 tisíc Kč a zateplení + výměna zdrojů – 30 tisíc Kč)

Bonus pro znevýhodněné regiony

Žadatelé mohou vlastnit nanejvýš dvě nemovitosti určené k bydlení v rámci celé domácnosti

Členové domácnosti mají trvalý pobyt v podpořené nemovitosti po celou dobu udržitelnosti

Aktuální etapa programu Nová zelená úsporám byla spuštěna 19. září 2023. K 1. prosinci 2024 přijal Státní fond životního prostředí ČR téměř 200 tisíc žádostí za více než 41 miliard korun. Po dočerpání finančních prostředků alokovaných z Modernizačního fondu bude příjem žádostí ukončen a po krátké provozně technické přestávce se otevře příjem žádostí za nových podmínek.