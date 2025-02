Zákony pro podnikatele přehledně a na jednom místě. MPO spustilo Databázi informačních povinností

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spustilo on-line Databázi informačních povinností, kde podnikatelé najdou přehled legislativních povinností na jednom místě. Veškeré informace jsou k dispozici jako otevřená data s možností exportu zdarma, u každé povinnosti je zároveň jednoduchý popis, včetně informací o tom, jak a jakou formou ji lze splnit. Jednotlivé povinnosti doplňují a aktualizují příslušná ministerstva, která mají zákony v gesci.

Databáze, která je dostupná nahttps://dip.gov.cz, je součástí opatření na snižování byrokracie v rámciPodnikatelského balíčku MPO.

„Databáze poskytuje přehled informačních povinností pro podnikatele na jednom místě. Součástí je také srozumitelný popis a konkrétní zakotvení v příslušném právním předpisu. Díky tomu podnikatelé nemusí své povinnosti složitě hledat v zákonech,“ říká ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček s tím, že databáze, kterou resort vytvořil ve spolupráci s podnikateli a podnikatelskými svazy, spouští pro letošní rok v pilotním režimu.

Databáze informačních povinností centralizuje povinnosti do jednoho přehledného rozhraní a poskytuje podrobnosti o každé z nich. Kromě popisu u každého právního předpisu obsahuje také informace o tom, jak a jakou formou lze povinnost splnit. Pokud je možné splnit ji elektronicky, databáze nabízí ID datové schránky, odkazy na formuláře či příslušné informační systémy úřadů.

Další užitečné informace zahrnují frekvenci plnění povinnosti, časovou náročnost, velikostní kategorie podniků, jaká hrozí sankce za nesplnění povinnosti a který orgán kontroluje její plnění. Uživatelé mohou také filtrovat povinnosti dle různých parametrů jako je oblast podnikání či dle klíčového slova. V záložce „Aktuality“ najdou podnikatelé informace o změnách v povinnostech za zvolené období nebo v rámci jednotných dat účinnosti k 1. lednu a 1. červenci. Je možné přihlásit se k odběru novinek a být tak průběžně informován o změnách týkajících se podnikání. Jednoduchý videoprůvodce je dostupný na tomto odkazu.

„Databáze zahrnuje povinnosti z různých oblastí, jako jsou daně, živnostenské podnikání, obchodní právo, pracovně-právní vztahy, ekologie a další. Našimi prioritami jsou jednoduchost, rychlý export dat a provázanost informací. Podnikatelé či zájemci o podnikání mohou kromě informačního servisu požádat o živnostenské oprávnění či zařídit si on-line zápis s.r.o. do Obchodního rejstříku,“ říká ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání Pavel Vinkler a dodává: „Všechny informace jsou dostupné v českém jazyce, ale také v angličtině, němčině, ukrajinštině a vietnamštině. Zároveň jsme databázi optimalizovali i pro zdravotně postižené občany, a zde bych chtěl poděkovat Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých za spolupráci. Tato opatření zajišťují přístupnost pro široké spektrum uživatelů. Děkuji také všem podnikatelským svazům, které se na přípravě podíleli. Věřím, že se databáze stane užitečným pomocníkem především pro nejmenší podnikatele.“

Databáze je součástí digitálních projektů, které resort realizuje v rámci Národního plánu obnovy. Do budoucna se počítá například s propojením s Portálem podnikatele, zapojení umělé inteligence či prohlubování individualizace poskytnutých informací.

„Poprvé v historii máme podrobný přehled administrativních povinností, díky kterému si může každý podnikatel jednoduše dohledat, co všechno musí plnit. A je to také užitečný nástroj pro rušení zbytečné byrokracie, protože půjde jednoduše měřit, kolik času a peněz nás všechny byrokracie stojí a kam má smysl říznout nejdříve,“ říká prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a viceprezident Hospodářské komory ČR Tomáš Prouza.

„Databázi informačních povinností vnímám jako naprosto zásadní pomoc pro podnikatele v České republice při jejich podnikání. Především malé a střední podniky nemají odbornou a časovou kapacitu pro orientaci v legislativě a povinnostech důležitých pro jednotlivé obory podnikání a tato databáze jim velmi jednoduchou formou pomůže nejen se zorientovat, ale současně jim dá návod, jak podnikat řádně, bez rizika různých sankcí,“ říká předseda Asociace českého tradičního obchodu Pavel Březina.

„Vítáme iniciativu MPO a vytvoření této databáze jako užitečného nástroje, který podnikatelům poskytne přehled o jejich informačních povinnostech na jednom místě. Zvýšení transparentnosti a možnost snazší orientace v právních předpisech jsou klíčové pro snižování administrativní zátěže, se kterou se malé a střední podniky i živnostníci každodenně potýkají. Podnikatelé zároveň očekávají, že pokud tento nástroj umožní tyto povinnosti odhalit, příslušné resorty je také rychle odstraní. Věříme, že se tento krok stane impulsem pro další zjednodušování podnikatelského prostředí,“ říká předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Josef Jaroš.

„Databáze informačních povinností je významným krokem ke snižování administrativní zátěže podnikatelů a zvyšování transparentnosti právního prostředí. Tento nástroj umožní firmám lépe se orientovat v legislativních požadavcích a zákonodárcům efektivně identifikovat a odstranit nadbytečné povinnosti. Věříme, že tento projekt přispěje k lepším podmínkám pro podnikání v České republice,“ říká prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Jiří Horecký.

„Asociace soukromého zemědělství ČR velmi vítá spuštění Databáze informačních povinností jako důležitého pomocníka hlavně menším podnikatelům, pro které je nemyslitelné platit si nějaké legislativní a právní programy a kteří prostě nemají kapacity se detailně probírat hromadou legislativní novinek. Měli jsme jako selská nevládní organizace možnost navrhovat podněty k úpravě databáze, aby to bylo opravdu praktické. Cením si toho, že v rámci expertní komise na MPO byly pečlivě zapracovávány podněty, které šly od celé řady zástupců podnikatelské veřejnosti. Jednalo se o příkladnou spolupráci s MPO i v dalších oblastech, které se týkaly obecného snižování byrokratické zátěže. Předpokládám tedy, že databáze bude skutečně využívaný nástroj, který dokáže posloužit každému, kdo trochu umí s počítačem. Informace dostupné a hlavně vzájemně propojené na jednom místě, to je dnes již skutečně nutnost. Příjemným bonusem pro nás je i to, že ačkoli máme jako zemědělci vlastní resortní ministerstvo, přesto MPO neváhalo vložit do své databáze samostatnou kategorii o zemědělství,“ říká předseda Asociace soukromého zemědělství ČR Jaroslav Šebek.

„Databáze informačních povinností připravená MPO ve spolupráci s podnikatelskými a zaměstnavatelskými svazy může pomoci firmám, zejména malým a středním, orientovat se lépe v předpisech upravujících podnikatelské prostředí a z nich vyplývajících povinností. Praxi pomůže, že u každé povinnosti je uvedeno konkrétní zakotvení v příslušném právním předpisu, jakou formou a jakým způsobem lze povinnost splnit a frekvence plnění povinnosti,“ říká poradkyně generálního ředitele Svazu průmyslu a dopravy ČR Jitka Hlaváčková.

„Ve Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých (SONS) poskytujeme služby nevidomým a těžce zrakově postiženým občanům. Mezi naše činností patří i odstraňování jedné z největších bariér v jejich životě, a to bariéry informační. Systematicky se zabýváme problematikou přístupnosti webů, mobilních aplikací a obecně různých elektronických služeb. Naší výhodou je detailní znalost potřeb zrakově postižených uživatelů a jejich asistivních technologií v kombinaci se znalostí metodik a standardů přístupnosti. Vážíme si institucí, které zpřístupňují své stránky nejen na základě povinnosti, kterou jim ukládá zákon, ale i s ohledem na zdravotně postižené občany, kteří by jinak měli s přístupem k webovému obsahu problém,“ říká prezident SONS Luboš Zajíc.