Zainteresované strany se sešly kvůli azbestu u Milovic

Na půdě České inspekce životního prostředí proběhla v pátek 21. dubna v souvislosti s kauzou „Azbest v lokalitě bývalého vojenského a výcvikového prostoru Milovice“ (dále jen BVVP) schůzka mezi zainteresovanými stranami, které jsou oprávněné a schopné tento případ řešit, případně vlastníků pozemků, tedy těch, kterých se tato záležitost týká. Kromě ČIŽP, která koordinovala toto jednání nad rámec svých zákonných povinností, se jí zúčastnili zástupci Krajské hygienické stanice, Milovic, Policie ČR, Středočeského kraje a jeho krajského úřadu a znalec v oboru chemie se specializací na azbest. Zásadním cílem tohoto pracovního jednání bylo seznámit se blíže s rozsahem kontaminace v dané lokalitě. Dále bylo nutné s ohledem na svěřené kompetence stanovit a domluvit další postup, tedy jaké konkrétní kroky každá ze zúčastněných stran podnikne.

Výrazný posun do celé věci vnesla Policie ČR, která zástupcům obcí a vlastníkovi pozemků upřesnila prokazatelně zasažené lokality, jež byly znalecky prozkoumány a kde byl zjištěn výskyt azbestu. Jedná se o nevyužívané pozemky severně od letiště Milovice – Boží Dar. Na některých těchto pozemcích byl znalcem zjištěn významný výskyt azbestu. Jeho přítomnost byla také identifikována mj. v recyklátu, který byl použit pro výstavbu cyklostezky mezi Milovicemi a obcí Zbožíčko.

Policie dále sdělila, že nadále probíhá znalecké zkoumání konečného rozsahu na uvedených pozemcích. Budou se zkoumat případně i další pozemky a tím i upřesňovat potenciálně další zasažené lokality. Na základě těchto závěrů budou navržena opatření, která by měl provést mj. vlastník pozemků za účelem realizace sanačních opatření spočívajících v bezpečném odstranění azbestu z této lokality. Policie zároveň všem zúčastněným předložila k nahlédnutí fotodokumentaci ze zasažených míst.

Zástupci Středočeského kraje vyjádřili na schůzce příslib, že v nejbližších dnech iniciují zahájení monitoringu ovzduší v této lokalitě, aby se upřesnila míra případné kontaminace azbestem v ovzduší. I nadále však platí výrazné doporučení z důvodu předběžně opatrnosti nenavštěvovat tato místa, vstup do uvedené lokality je možný jen na vlastní nebezpečí. Vlastníci mohou vstup zcela omezit.

Účastníci schůzky se shodli na nutnosti sejít se opět v co nejbližším termínu – poté, co bude znalcem dokončen průzkum, a poté, co se ujasní všechny možnosti, jak bezpečně tuto zátěž odstranit. ČIŽP, která se v této věci pouze řídí pokyny Policie ČR v rámci součinnosti v trestním řízení, se k tomuto případu nemůže a nebude dále vyjadřovat. Zájemci o bližší informace v této věci se mohou obrátit na vlastníky pozemků, tedy zástupce Středočeského kraje, případně obce Milovice.