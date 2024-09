Za ERÚ se vydává podvodník, chce z lidí vylákat peníze

Na Energetický regulační úřad (ERÚ) se od pátku 30. srpna obracejí lidé, kteří se stali terčem podvodných telefonátů. Z neznámého čísla se jim ozval automat a požadoval po nich úhradu pokuty, kterou údajně vymáhá ERÚ. Následovala rovněž výhružka, že v případě nezaplacení bude následovat soudní spor.

Na telefonický hovor navazovala SMS zpráva s odkazem, na němž se dotyční měli dozvědět více informací. Tento odkaz vedl na webovou stránku nápadně připomínající oficiální stránky úřadu, avšak na jiné adrese (mj. s doménou .eu).

ERÚ okamžitě reagoval zveřejněním informace na svých webových stránkách a na Facebooku včetně zásadní dobré rady, kterou lze nabídnout v podobných případech. Pokud se kdokoliv stane cílem vishingového útoku, měl by požadavky z telefonátu ignorovat, volajícího zablokovat, neotevírat žádné ze zaslaných odkazů a rozhodně neplatit žádné „pokuty“.

V případě, že by tak učinil, pak je třeba v první řadě kontaktovat banku a zastavit jakékoliv odchozí transakce s pochybným adresátem, následně by se měl dotyčný obrátit na Policii ČR. Policii samozřejmě vyrozuměl také ERÚ, ačkoliv úřadu dosud není známý žádný případ, kdy by kdokoliv podvodníkovi skutečně zaslal požadovaný finanční obnos.

Skutečnost, že se jednalo o podvod, je zřejmá už z výčtu zákonných kompetencí ERÚ. Úřad totiž nemá pravomoc běžným spotřebitelům ukládat jakékoliv pokuty, a nemůže po nich tedy žádné peníze ani vymáhat.