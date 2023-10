Workshopy ukážou podnikatelům, jak na dotace z Operačního programu Spravedlivá transformace

Pro malé a střední podnikatele je v Operačním programu Spravedlivá transformace připravena řada možností, jak podpořit jejich rozvoj v rámci transformace kraje a přechodu na nízkouhlíkové hospodářství. Během speciální roadshow, která navštíví v říjnu a listopadu větší města Karlovarského regionu, mohou získat bližší informace o vyhlašovaných výzvách a podporovaných aktivitách. První z workshopů chystané roadshow startuje v úterý 31. října v Sokolově. Tak si udělejte poznámku do diáře a přijďte se dozvědět více.

Akci pořádá agentura CzechInvest ve spolupráci s Karlovarským krajem, Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, Národní rozvojovou bankou a Ministerstvem životního prostředí. Jejím cílem je seznámit potenciální žadatele s aktuální nabídkou dotačních titulů, zvýhodněných úvěrů a dalšími možnostmi veřejné podpory. Zájemci budou mít také jedinečnou příležitost konzultovat své projektové záměry přímo na místě s administrátory dotačních titulů.

„Operační program Spravedlivá transformace je pro Karlovarský kraj nová a unikátní možnost, jak podpořit vznik nových lokálních firem a rozvoj firem stávajících, a tím pomoci v konečném dopadu k rozkvětu celého podnikatelského prostředí v našem malém, ale jedinečném kraji,“ uvedla ředitelka regionální kanceláře CzechInvest Jarmila Chvojanová.

Roadshow odstartuje v Sokolově 31. října, následně se přesune do Aše, kde proběhne 1. listopadu. Mariánské Lázně ji budou hostit 8. listopadu, 9. listopadu pak zamíří do Chebu, v Ostrově se na ní můžete těšit 15. listopadu a končit bude 16. listopadu v Karlových Varech.

„Podpora podnikatelského sektoru z Operačního programu Spravedlivá transformace je opravdu významná, a to ať už se jedná o bezúročné úvěry nebo například digitální a inovační vouchery či vouchery na rozvoj podnikání a řemeslné inkubátory. Věřím tedy, že podnikatelé přijmou naše pozvání a některého ze seminářů se zúčastní. Je to skvělá příležitost, jak se pobavit o chystaných projektech, možnostech podpory i o tom, na co si dát případně při přípravě žádosti pozor,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje a projektového řízení Patrik Pizinger.

Účast na akci je po závazné registraci bezplatná. Zájemci se mohou na workshopy hlásit prostřednictvím webového formuláře, na který odkazují pozvánky umístěné na webových stránkách https://opst.cz/akce/10. Souhrnou pozvánku nejdete i zde pod textem. Deadline je stanoven na 30. října. Více informací o roadshow lze získat na již uvedených webových stránkách, případně na e-mailu: katerina.maruzanova@czechinvest.org a telefonu: +420 601 157 555.

Pozvánka na roadshow s odkazy na registraci: Roadshow OPST (274,58 KB, PDF)