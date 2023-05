Výzkum: Investiční fondy pod označením ESG investují peníze do fosilních aktiv

Podlezprávybritského think tanku Common Wealth některé z největších světových investičních fondů, které jsou označované jako ekologické nebo sociálně odpovědné, investují stovky milionů EUR do společností využívajících fosilní paliva. Výzkum se zaměřil na americké správce fondů BlackRock a State Street a britský Legal & General.

Levicově orientovaný think tank uvedl, že navzdory tvrzení, že fondy ESG nabízejí investorům ekologickou a sociálně odpovědnou možnost, "výzkum ukazuje, že tyto fondy jsou významně vystaveny investicím do společností využívajících fosilní paliva". Takové zjištění je v rozporu s hlavním cílem investování v rámci ESG, kterým je snaha omezit expozice vůči fosilním aktivům.

Dle zprávy společnosti BlackRock, State Street a Legal & General držely v období od února do dubna letošního roku ve svých ESG fondech dluhopisy emitované společnostmi využívajícími fosilní paliva v hodnotě jedné miliardy dolarů (900 milionů EUR). Hlavní závěry výzkumu ukázaly, že ESG fondy investovaly více než 1,5 miliardy dolarů do dluhopisů předních uhelných, ropných a plynárenských společností, což vyvolává otázky ohledně tvrzení správců aktiv o udržitelnosti.

„Ačkoli jsou tato zjištění šokující, nejsou neočekávaná," řekl Mathew Lawrence, ředitel Common Wealth. „Je to spíše rys než chyba logiky ESG, která se méně zabývá prosazováním skutečných podstatných změn v ekonomice, včetně dekarbonizace, a místo toho se zaměřuje na řízení finančních rizik a snižování finančních dopadů."

Taktéž analýza Energy Monitor ukazuje, že celkem 82,8 % udržitelných fondů obsahuje alespoň nějakou expozici vůči společnostem produkujícím fosilní paliva. Ta byla provedena na více než 300 amerických akciových podílových fondech a burzovně obchodovaných fondech (ETF), které poskytovatel dat společnost Morningstar klasifikuje jako fondy s "udržitelným mandátem". To je zhruba stejný podíl jako ve vzorku 2 600 neudržitelných fondů (83,6 %).

V porovnání s běžnými fondy však jednotlivé ESG fondy vykazovaly v průměru nižší expozici vůči fosilním aktivům v poměru k celkovému podílu fondů. Fondy ESG jsou v průměru 5 % vystaveny aktivům fosilních paliv ve srovnání s 10 % u jejich protějšků bez nálepky ESG. Méně než 0,5 % udržitelných fondů je pak vystaveno největším světovým veřejným výrobcům energie z uhlí ve srovnání s necelým 1 % běžných fondů.

Podle poskytovatele dat Morningstar tvoří ESG fondy jen malou část světových spravovaných aktiv, která v roce 2022 dosáhla 126 bilionů dolarů.

Zkoumané společnosti svou strategii obhajují, odborníci poukazují na složitost problematiky

Nesoulad v očekáváních ohledně toho, co by mělo být považováno za "udržitelný fond", vedl v posledních dvou letech k řadě komplikací, od zmatku a frustrace investorů až po závažnější problém soudních sporů týkajících se "greenwashingu".

Mnozí odborníci nicméně poukazují na fakt, že investice do uhlíkově náročných podniků, které plánují přechod na nový systém, jsou ve skutečnosti důležitější než jejich úplné vyloučení. Díky jejich kapacitám a znalostem představují zavedené společnosti základní článek transformace.

Dalším důvodem, proč může mít udržitelný fond vysokou expozici vůči aktivům z fosilních paliv, je skutečnost, že někteří z největších světových vlastníků aktiv z fosilních paliv jsou velké, diverzifikované společnosti, které rovněž rozvíjejí aktiva z obnovitelných zdrojů energie.

Společnost BlackRock uvedla, že jasně zveřejnila cíle svých fondů. Její mluvčí uvedl, že její fondy "poskytují investorům možnost volby způsobu udržitelných investic, ať už se jedná o investice do čisté energie, investic, které výslovně vylučují fosilní paliva, nebo investic, které jsou šířeji diverzifikované, včetně investic do emitentů, kteří aktivně přecházejí na novou ekonomiku".

Společnost Legal & General Investment Management uvedla, že investuje do firem využívajících fosilní paliva, aby aktivně podpořila jejich přechod na udržitelnější zdroje energie. Argumentovala tím, že některé podniky těžící uhlí investují do obnovitelných zdrojů energie a že s "aktivní angažovaností" mohou investoři urychlit odklon od fosilních paliv.

„Jsme přesvědčeni, že investice na podporu podniků při přechodu na nízkouhlíkový svět budou mít větší dopad na emise v reálné ekonomice než pouhý odprodej," uvedl mluvčí společnosti. Částečně za pravdu dávají společnostem i experti na danou problematiku.

„Označení "udržitelný" je samozřejmě příliš binární definice, která nezohledňuje nesčetné množství různých záměrů společností a investorů,"uvedla pro Energy Monitor Emily Pierceová, zástupkyně generálního advokáta a viceprezidentka pro globální regulaci zveřejňování údajů o klimatu ve společnosti Persefoni, která se zabývá zveřejňováním a správou údajů o klimatu.

Analýza deseti nejvýznamnějších udržitelných fondů v databázi As You Sow s nejvyšší expozicí vůči fosilním palivům tuto různorodost záměrů zdůrazňuje. Na vrcholu seznamu je First Trust EIP Carbon Impact ETF s více než dvěma třetinami aktiv vystavených fosilním palivům, což je však záměr. Strategií fondu je investovat nejméně 80 % čistých aktiv do společností, které mají nebo se snaží mít pozitivní dopad na emise uhlíku, a to napříč sektory včetně veřejných služeb, plynovodů a obnovitelných zdrojů energie. Cílem fondu je podporovat investice do společností, které v současnosti provádějí nebo plánují snížit své emise uhlíku.