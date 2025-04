Krizový štáb MŽP: Larsenová stěna zafungovala, benzen je pod kontrolou. Obnova železnice i sanační práce pokračují

Vývoj havárie benzenu v Hustopečích nad Bečvou je příznivý. Díky larsenové stěně se daří omezit šíření benzenu a kontaminace je nyní pod kontrolou. Z důvodu pokračování intenzivních prací dnes ministr životního prostředí Petr Hladík navrhne vládě prodloužit stav nebezpečí.

Sanační projekt je plánovaný na zhruba šest měsíců. Další práce budou naplánovány podle průběhu sanace a výsledků analýzy rizik. V příštím týdnu dojde k finálnímu schválení sanačního projektu a do 15. května oznámí příslušná ministerstva dopady na okolí havárie z pohledu kontaminace vody, půdy, ovzduší a lidského zdraví. Zatím ale nic nenasvědčuje ohrožení.

„Svolal jsem dnes další Krizový štáb MŽP k havárii benzenu u Hustopečí nad Bečvou tak, aby všichni dotčení měli aktuální informace a abychom projednali další pokračování prací. Dobrou zprávou je, že uzavření kontaminované oblasti larsenovou stěnou funguje. Sanační práce tím ale zdaleka nekončí, proto dnes na vládě navrhu prodloužení stavu nebezpečí, který je nutný pro rychlé čerpání podzemní vody a odtěžení kontaminované půdy bez zbytečné administrativy, omezení vstupu veřejnosti, rychlé objednávání prací a nasazení složek IZS,” řekl úvodem ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Na dnešním krizovém štábu byl představen projekt sanačních prací. „Finální podobu projektu schválíme v příštím týdnu. Projekt počítá také s protipovodňovým valem tak, aby případná povodeň nezpůsobila vyplavení benzenu z kontaminované oblasti a neohrozila řeku a zdroje pitné vody. Zároveň také do 15. května dotčená ministerstva připraví odpovědi na nejčastější otázky veřejnosti týkající se dopadů havárie na kvalitu ovzduší a lidské zdraví, stejně jako na vodu a bezpečnost rybolovu či na půdu a sklizeň zeleniny ze zahrad i úrody z polí. Mohu ale potvrdit, že v současnosti nic nenasvědčuje bezprostřednímu ohrožení,” vysvětlil ministr Hladík.

Krizový štáb se také zabýval obnovením železniční tratě mezi Valašským Meziříčím a Hranicemi na Moravě. Ta je za normální situace velmi vytížená a omezení osobní i nákladní dopravy je citelné.

„Směřujeme k tomu, abychom mohli kolem poloviny května zahájit práce na obnově železničního tělesa a elektrické trakce. To znamená odtěžení kamenitého podkladu pod kolejemi a zároveň části spodní zeminy, která je kontaminovaná. Kompletní obnova včetně kolejí, technické infrastruktury a optických vláken, která jsou položená podél železnice, může zabrat zhruba měsíc. Pokud by se vše podařilo, mohl by být železniční provoz obnoven do poloviny června letošního roku,” uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Česká inspekce životního prostředí od začátku koordinuje práce a monitoring při odstraňování následků této havárie. „Aktuálně mohu konstatovat dobrou zprávu, a to že opatření zafungovala a ohnisko kontaminace se podařilo uzavřít, díky čemuž se kontaminace dále nešíří. Nyní je pro nás prioritní odčerpat fázi benzenu z hladiny podzemní vody a také co nejrychleji obnovit železniční dopravu při zachování bezpečnosti zasahujících osob,” uvedl ředitel České inspekce životního prostředí Petr Bejček.

Na místě nadále zasahuje v režimu mimořádné události také Hasičský záchranný sbor. „Na místě nehody neustále monitorujeme situaci a zajišťujeme protipožární opatření. Podílíme se i na dalších činnostech prováděných za larsenovou stěnou, například na provzdušňování vody pomocí výkonných čerpadel a monitorů. Podle posledních výsledků je hodnota koncentrace benzenu v jezeře pod hygienickými limity.

K využití jsme zároveň nabídli naši těžkou techniku, zejména na odstranění kontaminované zeminy před výstavbou kolejového svršku s cílem urychleného obnovení železniční dopravy. Neustále také komunikujeme se starosty tak, aby mohli předávat informace dále občanům. Vzhledem k faktu, že jde stále o speciální úkony, které je potřeba zajistit v co nejkratším čase, doporučili jsme na dnešním krizovém štábu prodloužit stav nebezpečí,“ shrnul náměstek generálního ředitele HZS ČR Petr Ošlejšek.