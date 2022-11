Vyměňte plynový kotel za tepelné čerpadlo a ušetřete až dvě třetiny nákladů

Energetická krize zasáhla celou Evropu a značně dopadla především na uživatele závislé na plynu. Mezi tvrdě zasažené skupiny patří i čeští majitelé plynových kotlů pro vytápění domácností. Řada z nich tak volí výměnu plynového kotle za ekonomičtější variantu. Jednu z nejvýhodnějších alternativ představuje tepelné čerpadlo typu vzduch-voda. Co si ale při výměně zdroje vytápění pohlídat? A jaké části systému plynového kotle lze využít i pro tepelné čerpadlo?

Výkon

Pokud se rozhodnete pro tepelné čerpadlo typu vzduch-voda, musíte si pořídit zařízení, jehož výkon pokryje tepelnou ztrátu objektu. „Při špatném návrhu může být čerpadlo poddimenzované a kvůli nízkému výkonu nebude dosahovat požadovaných teplot. Opačný problém je předimenzování čerpadla, při kterém bude docházet k častému cyklování kompresoru, což zásadně snižuje životnost čerpadla,“ vysvětluje Radek Vanduch, hlavní technik společnosti Panasonic Heating & Cooling Solutions.

Cena, úspora a dotace

„Pokud se do rodinného domu rozhodnete nainstalovat čerpadlo o výkonu v rozmezí 3–9 kW a součástí zakázky bude kompletní montáž i nádrž na TUV, počítejte s investicí v rozmezí 150 000–250 000 korun. Sezónní účinnost tepelných čerpadel se v našich podmínkách pohybuje okolo 180–200 %. V porovnání s vytápěním plynem tak ušetříte až dvě třetiny nákladů,“ prozrazuje Radek Vanduch.

Navíc návratnost investice urychlují i dotace, které žadatelům proplácí Státní fond životního prostředí ČR. „Buď můžete využít Kotlíkové dotace, u kterých stát proplácí až 95 % nákladů, nebo Novou zelenou úsporám určenou pro rodinné domy. Dotace v ní se pohybují v rozpětí 80 000–140 000 korun v závislosti na typu instalovaného zařízení,“ říká Radek Vanduch.

Pozor na průměr potrubí

Velkou výhodou při výměně plynového kotle za tepelné čerpadlo je fakt, že čerpadlo lze instalovat na stávající otopný systém. Je ovšem nezbytné dát si pozor na jednu zásadní věc – průměr potrubí. „Průměr potrubí je pro funkčnost tepelného čerpadla zásadní a může se od potrubí využívaného plynovým kotlem lišit. Při nedodržení průměru potrubí může dojít ke snížení účinnosti a životnosti tepelného čerpadla. S přesnými parametry potrubí vám samozřejmě poradí kvalitní a certifikovaná instalační firma,“ říká Radek Vanduch.

Plyn jako bivalentní zdroj

Lze využít i celý plynový kotel, který je možné zapojit jako bivalentní zdroj tepelného čerpadla. Využívá se jako záložní zdroj napájení pro čerpadlo v momentě, kdy jsou venku nízké teploty. „Pro podnebí v ČR je za dostačující bivalentní bod považováno –5 °C. V praxi ale počítejte s teplotami –7 °C až –10 °C, které nejsou, byť krátkodobě, ničím výjimečným. Čerpadlo s bodem bivalence 0 °C je sice levnější, ale stačí lehký mrazík a do provozu se uvede bivalentní zdroj, který čerpá energii přímo ze záložního zdroje. A výrazně prodraží provoz čerpadla oproti normálu. Ovšem existují tepelná čerpadla, která jsou schopna udržet si požadovaný výkon a účinnost i při teplotě –15 °C. Mezi ně řadíme například tepelná čerpadla řady Panasonic Aquarea,“ dodává Radek Vanduch.

T-CAP udržuje topný výkon i při –20 °C

V zimním období je ideální vlastnit tepelné čerpadlo, které nezklame v nízkých zimních teplotních podmínkách a zachovává si požadovanou vysokou účinnost i topný výkon. PanasonicAquarea T-CAP Generace J v provedení monoblok je velmi spolehlivé tepelné čerpadlo i v extrémně nízkých venkovních teplotách. Díky jedinečné technologii duálního tepelného výměníku jednotky dokáže udržovat topný výkon i při venkovních teplotách až do –20 °C, což se promítne do výrazné úspory v pořizovací ceně a provozních nákladech. „Navíc se velmi hodí i do prostředí s vysokou vlhkostí, například poblíž vodních ploch,“ doplňuje Radek Vanduch.

T-CAP představuje jednotný systém pro vytápění a chlazení domu i výrobu teplé vody, který nabídne vysokou efektivitu a je vhodný i pro revitalizační projekty. Jeho výhodou rovněž je, že umí snadno nahradit tradiční olejové/naftové kotle či již několikrát zmiňované kotle plynové. Navíc jej lze jednoduše připojit k novému podlahovému vytápění, radiátorům nebo ventilačním jednotkám.

Monoblok používá chladivo R32, které má velmi nízký dopad na potenciál globálního oteplování a celá řada Aquarea se může pochlubit vysokou energetickou účinností. Při 35 °C dosahuje hodnocení účinnosti A +++ a při 55 °C A ++ a má lepší SCOP i kapacitu chlazení. Kromě toho může systém pracovat s vyšším tlakem a dosáhnout teploty 65 °C u průtokové vody.

Pro více informací o tepelných čerpadlech navštivte www.aircon.panasonic.eu.