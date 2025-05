VŠCHT transformuje plastový odpad na energii a nové materiály

Vědci z VŠCHT ukazují, že i nerecyklovatelný polypropylen může mít druhý život – ve formě syntézního plynu a technicky cenného uhlíku.

Plastový odpad představuje jednu z největších environmentálních výzev současnosti. Zvlášť problematický je polypropylen – odolný, lehký a levný plast, který se široce používá například v obalech, automobilovém průmyslu nebo textilu. Přestože jde o termoplast, jeho recyklace je často neekonomická nebo technologicky obtížná. Vědci z VŠCHT Praha proto hledali způsob, jak s tímto odpadem naložit jinak. A našli ho.

Tým složený z výzkumníků několika ústavů VŠCHT, AVČR i dalších institucí publikoval letos výsledky svého výzkumu v prestižním časopise Chemical Engineering Journal. V článku s názvem "Thermo-Chemical Recycling of Polypropylene via High-Power Microwave Plasma Gasification: Syngas and Metal Carbide Production" představují technologii, která využívá vysokovýkonnou mikrovlnnou plazmu k přeměně odpadního polypropylenu na syntézní plyn (syngas) a pevný vysoce reaktivní nanostrukturovaný uhlík.

Oba produkty mají jasné využití:

Syngas – směs vodíku a oxidu uhelnatého – slouží jako palivo nebo jako surovina pro další chemické procesy.

Nanostrukturovaný uhlík – z důvodu vysoké reaktivity může sloužit jako základ pro výrobu karbidů kovů, či jiných pokročilých kompozitních materiálů

Chemie, materiály a plazma

Na výzkumu se podíleli odborníci z Ústavu anorganické technologie, Ústavu kovových materiálů a korozního inženýrství a dalších pracovišť VŠCHT. Projekt je příkladem úspěšné mezioborové spolupráce – propojuje znalosti z oblasti anorganické chemie, materiálového inženýrství a plazmových technologií.

Na publikaci se z VŠCHT podíleli:

Jafar Fathi, M.Sc.

Ing. Michal Lojka, Ph.D.

Ing. Adéla Jiříčková

prof. Ing. Ondřej Jankovský, Ph.D.

Ing. Jan Riedl

Ing. Petr Kratochvíl

Ing. Hana Thürlová

Ing. František Růžička

doc. Ing. Filip Průša, Ph.D.

Tato technologie se zatím nachází ve fázi laboratorního výzkumu. Do budoucna však autoři plánují její rozšíření na pilotní měřítko a hledání průmyslových partnerů pro praktické uplatnění – například v energetice nebo při zpracování nerecyklovatelného plastového odpadu.

Cirkulární a udržitelná budoucnost

Publikace vznikla v kontextu projektových aktivit VŠCHT v rámci programu OP JAK (Operační program Jan Amos Komenský), konkrétně projektu EcoStor, který se věnuje výzkumu udržitelných technologií, recyklace a energetických úložišť.

Vědecký výsledek ukazuje, že i plasty, které dnes končí na skládce nebo ve spalovnách, mohou být znovu využity – nejen jako energie, ale i jako funkční materiál pro moderní průmysl.

Odkaz na publikaci: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894725027366#f0075+