Vsaďte na maximálně účinná tepelná čerpadla Panasonic Aquarea z Plzně

Rostoucí požadavky na využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) v systémech vytápění a chlazení se týkají rodinných domů již řadu let. Pokud stavíte, musíte splnit přísné podmínky na spotřebu neobnovitelné energie. A jestli vás neláká si nastavovat v zimních měsících teplotu na 18 °C, potřebujete chybějící energii doplnit právě z OZE. Pro svou vysokou energetickou účinnost jsou ideální volbou tepelná čerpadla typu vzduch-voda. Kvalitním příkladem tohoto typu čerpadel jsou modely Panasonic Aquarea, které se vyrábějí již sedmým rokem v Plzni.

Pokud jste se rozhodli postavit rodinný dům, musíte podle legislativy platné od 1. ledna 2022 splnit energetický požadavek na celkové množství spotřebované primární neobnovitelné energie1. Ten je aktuálně do 50 kWh/m2 za rok pro nízkoenergetické domy, 75–80 kWh/m2 za rok pro běžné domy a 85–95 kWh/m2 pro menší rodinné domky s energeticky vztažnou plochou menší než 120 m2.2

V případě, že tyto hodnoty překračujete, musíte zbytek energie získat z obnovitelných zdrojů. Skvělým řešením jsou v těchto případech tepelná čerpadla, která nabízejí vysokou energetickou účinnost. Mezi takové jednoznačně patří čerpadla typu vzduch-voda Panasonic Aquarea.

Mrazy –28 °C? Pro tepelka Panasonic žádný problém

Modely Panasonic Aquarea umějí dosáhnout vynikajících výkonů i v nepříznivých klimatických podmínkách. Dokonce bez obtíží fungují i v mrazech dosahujících –28 °C. Modely T-CAP mají maximální koeficient topného faktoru (COP) 4,85, což znamená, že při 1 kW vyprodukují až 4,85 kW energie. Pro srovnání – olejový kotel je 5,7x méně účinný a plynový kotel 5,3x méně účinný než tepelné čerpadlo (viz tabulku níže).

Účinnost různých systémů vytápění3 Typ systémů vytápění Topný faktor (COP) Olejový kotel 0,85 Plynový kotel 0,9 Panasonic Aquarea T-CAP s výkonem 9 kW při venkovní teplotě +7 °C až 4,85

Nízké provozní náklady a energetické úspory až 75 %

Kromě toho, že tepelné čerpadlo pomáhá splnit výše jmenované energetické požadavky, představuje nezanedbatelný přínos pro váš rodinný rozpočet. Na jeho pořízení lze využít dotaci v rámci programu Nová zelená úsporám, a díky jejich vysoké účinnosti tak šetřit náklady za energie. A to výrazně!

Například kombinace vnitřní a vnější jednotky Panasonic Aquarea K splňuje energetickou třídu A+++ a při výkonu 5 kW nabízí topný faktor (COP) 3,57.4 Za rok pro svůj provoz v mírném klimatickém pásmu a při nízkých teplotách spotřebuje 1 631 kWh elektřiny. To by při celkové ceně za 1 kWh ve výši například 6 Kč 5 znamenalo provozní náklady, které ročně nepřekročí ani 10 000 korun.

Dalším důležitým faktorem je, že v průměru jedna česká domácnost spotřebuje kolem 3 000 kWh elektřiny ročně6. U rodinného domu s vytápěním spíš počítejte se 4 000 kWh. Pokud tedy bereme v úvahu účinnost COP 3 a zaměříme se výhradně na spotřebu, umí tepelné čerpadlo uspořit zhruba až 75 % nákladů na spotřebovanou energii.

S tepelným čerpadlem získáte řadu benefitů

Jednotky Panasonic Aquarea přinášejí kromě vysoké účinnosti i celou řadu dalších výhod:

úsporně ohřívají teplou vodu,

umějí nejen topit, ale i chladit, takže udržují teplotní komfort v domácnosti i v létě,

nabízejí intuitivní ovládání prostřednictvím počítače nebo tabletu,

venkovní jednotky jsou velmi tiché, tudíž jejich provoz neruší vás ani sousedy.

Tepelná čerpadla Panasonic Aquarea navíc poskytují vysoký uživatelský komfort díky řídicím systémům Panasonic Comfort Cloud a AC Service Cloud.

Panasonic Comfort Cloud je aplikace, pomocí které lze snadno ovládat nastavení vytápění a chlazení i monitorovat spotřebu a výdaje přes chytrý telefon či tablet.

je aplikace, pomocí které lze snadno ovládat nastavení vytápění a chlazení i monitorovat spotřebu a výdaje přes chytrý telefon či tablet. AC Service Cloud je řídicí systém, jenž je k dispozici servisním i instalačním firmám. Umožňuje pomocí vzdáleného přístupu nastavení, správu, diagnostiku i prediktivní údržbu systémů chlazení a vytápění. Technik tak dokáže na dálku diagnostikovat poruchu a k opravě zamířit se všemi potřebnými díly nebo vám pomůže s úpravou nastavení, aniž bude nutná jeho návštěva.

Špičková kvalita ze západních Čech

Řada modelů tepelných čerpadel Aquarea se vyrábí v západočeské Plzni, kde Panasonic produkuje čerpadla od roku 2018. V prosinci loňského roku začala výstavba nového výrobního závodu, díky kterému se Plzeň stane centrem produkce, výzkumu i vývoje tepelných čerpadel značky Panasonic v Evropě. Do projektu investuje japonská značka celkem 7,6 miliardy korun s cílem dokončit nový závod do jara 2025 a do roku 2030 v Plzni vyrábět až milion čerpadel ročně.

Pro více informací navštivte www.aircon.panasonic.cz.

1https://www.mpo.cz/cz/energetika/energeticka-ucinnost/vyhlaska-c--264-2020-sb---o-energeticke-narocnosti-budov--255330/

2https://stavba.tzb-info.cz/budovy-s-temer-nulovou-spotrebou-energie/20768-novela-vyhlasky-c-78-2013-sb-cast-4-uprava-pozadavku-na-nzeb

3https://www.aircon.panasonic.eu/CZ_cs/happening/aquarea-t-cap/

4 Kombinace vnější jednotky WH-ADC0309K6E5 a vnitřní jednotky WH-UDZ03KE5 při venkovní teplotě vzduchu 2 °C a teplotě dodávané vody 35 °C.

5 Příklad ceny zahrnující všechny poplatky včetně daně, distribuce, POZE atd. Kolik platíte za elektřinu ve své domácnosti, zjistíte z vyúčtování elektřiny od svého dodavatele energií.

6https://www.cez.cz/cs/clanky/elektrina/jaka-je-prumerna-spotreba-elektriny-u-rodinneho-domu-174046