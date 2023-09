Vládní výbor pro strategické investice se zabýval podporou malých modulárních jaderných reaktorů

Zástupci vlády, profesních organizací a samospráv diskutovali ve čtvrtek 21. září 2023 na druhém zasedání Vládního výboru pro strategické investice zejména o energetice. Členové výboru jednali hlavně o postupu přípravy aktualizace Státní energetické koncepce a problematice malých modulárních reaktorů.

Vládní výbor pro strategické investice je součástí projektu Česko ve formě, který představila vláda v květnu. Druhé jednání výboru se věnovalo převážně energetice. Hlavním tématem tak byla příprava aktualizované Státní energetické koncepce. „Pokud chceme odpovědně přistupovat k investicím do energetické infrastruktury, musíme vědět, kolik energie budeme potřebovat, jaké budou její zdroje a kdy a jak je budeme budovat. Státní energetická koncepce je klíčový dokument, který nastaví směr dalších kroků v energetice do roku 2050. Ministerstvo průmyslu a obchodu ho předloží vládě do konce roku,“ uvedl premiér Petr Fiala.

Mezi hlavní cíle Státní energetické koncepce patří zajistit dostatek energií pro lidi i firmy za přijatelné ceny, posílení energetické bezpečnosti a dekarbonizace ekonomiky. Koncepce také podle premiéra klade důraz i na decentralizaci a digitalizaci energetiky, masivní využití OZE a také komunitní energetiku. „Tendr na rozšíření Dukovan, který jsme po letech odkladů konečně odstartovali, není rozhodně jediným klíčovým projektem v oblasti jaderné energetiky,“ řekl předseda vlády.

Výbor se také zabýval podporou malých modulárních jaderných reaktorů. „Záleží nám na tom, abychom byli schopni posouvat vývoj komerčních projektů, řešili jsme možnosti jejich financování a veřejné podpory a bavili jsme se o tom, jak nastavit co nejlepší podmínky pro možné investory. Toto odvětví se v Evropě i ve světě nyní etabluje a Česko se díky svému průmyslu a zkušenostem může stát lídrem v energetickém a průmyslovém uplatnění malých reaktorů v EU,“ upřesnil Petr Fiala.

Premiér už po prvním jednání výboru v červenci hovořil o tom, že Vládní výbor pro strategické investice se bude zabývat především investicemi do dopravy nebo energetiky, rozvojem dostupného bydlení, ale také vzděláváním nebo efektivním fungováním státu.

„Nutnou podmínkou pro to, abychom dokázali stát posunout dopředu, je vyřešení financování, protože za stávajících podmínek bychom rozvoj Česka nebyli schopni zaplatit. Musíme tak zajistit dostatek peněz z veřejných nebo soukromých zdrojů. Chceme se tak bavit v dalších měsících například o dlouhodobém strategickém financování klíčových projektů, které by bylo oddělené od provozní části státního rozpočtu, nebo efektivitě veřejných investic,“ vysvětlil premiér. „Na základě výsledků prvních jednání jednotlivých pracovních skupin výbor mohu říct, že jdeme správným směrem, výbor i jeho pracovní skupiny pracují a věci se začínají hýbat kupředu. To je jedním z předpokladů pro úspěšný Restart Česka,“ dodal předseda vlády.

Zřízení Vládního výboru pro strategické investice schválila vláda 21. června tohoto roku. První jednání proběhlo na Úřadu vlády 18. července 2023. Výbor se zaměřuje na klíčové oblasti rozvoje, jimiž jsou dopravní infrastruktura, bydlení, energetika či vzdělávání a rozvoj vědy, výzkumu a inovací. Jeho úkolem bude urychlit realizaci některých strategických projektů, které budou důležité pro naši ekonomiku v příštích deseti letech.