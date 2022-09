Vláda schválila snížení spotřební daně na naftu o 1,50 Kč na litr do konce roku 2023

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh na pokračování snížené spotřební daně na motorovou naftu o 1,50 Kč na litr. Vláda návrh schválila a v pátek 16. září by ho měla začít projednávat Sněmovna ve zrychleném procesu legislativní nouze.

Snížení spotřební daně na motorovou naftu o 1,50 Kč na litr do konce roku 2023 je reakcí na stávající mimořádnou ekonomickou situaci a přetrvávající zvýšené ceny pohonných hmot, zejména motorové nafty. Původně mělo snížení daně platit od 1. června do 30. září 2022 jako dočasná úleva řidičům s vysokými cenami pohonných hmot v důsledku rostoucích cen ropy a paliv na evropských a světových trzích.

Aktuálním návrhem MF se toto dočasné snížení daně prodlouží do konce roku 2023, nabýt účinnosti by mělo od 1. října 2022. Na konci září tak nedojde k avizovanému opětovnému nárůstu sazby daně z motorové nafty, čímž se umenší tlak na další nárůst nákladů domácností a podnikatelů, neboť náklady na dopravu vstupují do většiny sektorů ekonomiky.

„Chceme tím pomoci hlavně českým autodopravcům, kteří jezdí primárně právě na naftu, aby byli zejména v příhraničních oblastech více konkurenceschopní. Většina okolních zemí totiž aplikuje minimální sazbu spotřební daně danou evropskou směrnicí. Při započtení DPH se přitom snížení spotřební daně o korunu padesát může promítnout do konečných cen pro řidiče až o 1,80 koruny na litr. Právě o tolik by od října vzrostly ceny na čerpacích stanicích, kdybychom sníženou daň neprodloužili,“ říká k návrhu ministr financí Zbyněk Stanjura.

Navržené snížení spotřební daně u nafty o 1,50 Kč na litr je technicky nejvyšší možné, které České republice povoluje směrnice Evropské unie stanovující povinné minimální sazby spotřebních daní. Ministerstvo financí odhaduje celkový negativní dopad tohoto opatření ve výši 9,6 mld. Kč ročně. Zhruba 8,7 mld. Kč připadá na státní rozpočet a zbývajících 0,9 mld. Kč na rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury.