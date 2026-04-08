Vláda schválila balíček opatření ke snížení aktuálních vysokých cen pohonných hmot v Česku

Vláda Andreje Babiše se ve čtvrtek 2. dubna 2026 sešla ve Strakově akademii k mimořádnému zasedání. Hlavním tématem jednání byla aktuální situace na českém trhu s pohonnými hmotami, jejichž ceny v posledních týdnech dramaticky vzrostly v důsledku ozbrojeného konfliktu na Blízkém východě.
Vláda Andreje Babiše na mimořádní schůzi schválila opatření obecné povahy vlády České republiky o hromadném prominutí spotřební daně z vybraných minerálních olejů a uložení cenové regulace maximálních marží formou maximálních denních cen. „Situaci na trhu s pohonnými hmotami jsme monitorovali a vyhodnocovali od vzniku konfliktu na Blízkém východě. Monitorovali jsme marže, a i když na počátku byly v normě, tak se postupně ukázalo, že začaly být nepřiměřené. Vyzvali jsme distributory a dvakrát jsme s nimi jednali, ale i když se na základě naší výzvy snížili asi o dvě koruny cenu nafty na D1 a hlavních tazích dálnic, dospěli jsme k názoru, že je potřeba udělat nějaká systémová, zásadní opatření,“ uvedl premiér Andrej Babiš.
Vláda proto rozhodla, že formou cenového výměru Ministerstva financí nastaví nejvyšší přípustnou výši marží čerpacích stanic u nafty a benzínu na 2,50 koruny. Toto omezení se netýká prémiových paliv. „Regulace marží musí jít společně se snížením spotřební daně,“ konstatoval předseda vlády. Kabinet proto schválil snížení spotřební daně na naftu o 1,939 koruny na litr na minimum povolené předpisy Evropské unie. Při započtení daně z přidané hodnoty tento krok snižuje cenu nafty o 2,35 korun za litr. V případě benzínu zůstává spotřební daň na původní výši. „Soustřeďujeme se na naftu, protože právě ta má silný vliv na inflaci, průmysl, dopravu lidí nebo zásobování, a tedy celkový chod ekonomiky,“ vysvětlila místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová.
„Systém bude fungovat na denní bázi. Začínáme od středy 8. dubna, aby měl trh možnost se na to připravit. V úterý 7. dubna ve 14 hodin zveřejní Ministerstvo financí tu formuli a určí maximální cenu, kterou občané a firmy budou platit. Poté každý den ve 14 hodin určí Ministerstvo financí maximální cenu, před víkendem vždy v pátek, která pak bude platit až včetně pondělí,“ upřesnil premiér Andrej Babiš. „To je opatření, které by mělo zásadně pomoci všem, celé ekonomice, protože je jasné, že pohonné hmoty a hlavně nafta jsou ten klíčový produkt. Myslím si, že je to nejlepší řešení, jaké jsme mohli najít,“ dodal.
Přijaté opatření bude platit zatím do 30. dubna. Ministerstvo financí připraví také návrh nového zákona, který umožní v budoucnu každé vládě v případě potřeby regulovat marže a tím i ceny pohonných hmot operativně nařízením vlády. Kabinet chce tento návrh projednat v Parlamentu v režimu legislativní nouze, aby mohl začít platit co nejdříve. Další podrobnosti o vládou schválených krocích naleznete v tiskové zprávě Ministerstva financí.
Vláda projednala a schválila také sjednání smlouvy mezi Českou republikou a Polskem o výstavbě a údržbě mostních objektů a údržbě společných úseků silnic na česko-polských státních hranicích. Smlouva navazuje na předchozí obdobný dokument z roku 1998, která je už zastaralá a neodpovídá současné situaci. Upravuje podmínky výstavby, rekonstrukce a údržby vybraných mostů a pozemních komunikací mezi oběma státy. Jedná se o tzv. prezidentskou smlouvu, takže k její ratifikaci prezidentem republiky je třeba souhlas obou komor Parlamentu.
