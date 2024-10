Vize pro rozvoj české ekonomiky. Vláda schválila novou Hospodářskou strategii České republiky

Zařadit se do roku 2040 do top 10 zemí Evropské unie s nejvyšším hrubým domácím produktem (HDP) na obyvatele. To je hlavním cílem nové Hospodářské strategie, kterou schválila vláda. Strategie obsahuje více než 150 opatření v oblastech legislativy, financování, spolupráce s podnikatelským sektorem nebo kapitálového trhu.

„Česko se v posledních desetiletích díky své tvrdé práci úspěšně zařadilo mezi stabilní tržní ekonomiky Evropské unie. Nyní před sebou máme další velký úkol. Posunout českou ekonomiku ještě dál a vytvořit takové podmínky, které budou přinášet vyšší zisky. S tím nám pomůže nová Hospodářská strategie, která nezůstane jen dalším nenaplněným dokumentem, ale od prvního dne ve funkci pracuji na jejím zavádění do praxe. Spolu s odborníky jsme připravili 150 opatření, která pomohou Česko posunout mezi 10 nejvýkonnějších ekonomik Evropské unie podle výše HDP na obyvatele,“ říká ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček, který se na přípravě strategie podílel ve spolupráci s bývalým ministrem Jozefem Síkelou a jeho týmem na MPO.

„Ve strategickém dokumentu se zaměřujeme zejména na to, co udělat pro to, aby nám naše pracovitost přinášela více zisků, tedy na tvorbu produktů s vysokou přidanou hodnotou. Ta je základem prosperity každé ekonomiky, umožňuje firmám navyšovat zisky i lépe odměňovat své zaměstnance. Proto se v dokumentu soustředíme na čtyři klíčové oblasti – rozvoj lidského kapitálu, další rozvoj strategické infrastruktury, podporu industrializace s přidanou hodnotou a zajištění financování strategických investic,“ popisuje strategii bývalý ministr Jozef Síkela.

Klíčové oblasti hospodářské strategie

Rozvoj lidského kapitálu

Klíčovým předpokladem pro růst přidané hodnoty je dobře vzdělaná a kvalifikovaná pracovní síla. Česká republika musí investovat do vzdělávání a především do oborů, které jsou klíčové pro budoucí vývoj ekonomiky, jako jsou přírodní vědy, technologie, inženýrství a matematika.

Podpora celoživotního vzdělávání a rekvalifikací pomůže zaměstnancům přizpůsobit se novým požadavkům trhu práce a technologiím.

Firmy musí spolupracovat se vzdělávacími institucemi na vytváření studijních programů zaměřených na potřeby trhu.

Investice do výzkumu a vývoje jsou zásadní pro tvorbu inovativních řešení, která zvýší přidanou hodnotu v průmyslu a službách.

Strategická infrastruktura

Moderní a efektivní infrastruktura je základním předpokladem pro úspěch ekonomik s vysokou přidanou hodnotou. Česká republika musí investovat do modernizace své energetické, dopravní a digitální infrastruktury.

Dekarbonizace energetiky, rozvoj vysokorychlostních železnic a pokročilých digitálních sítí (včetně 5G a kybernetické bezpečnosti) umožní českým firmám konkurovat na globálním trhu.

Rozvoj infrastruktury musí být doprovázen investicemi do udržitelné energie a podpory technologických inovací, které umožní české ekonomice být konkurenceschopnější a zároveň šetrnější k životnímu prostředí.

Industrializace s přidanou hodnotou

Cílem je podpora modernizace domácích firem, zejména těch malých a středních, aby byly schopny osvojit si čisté a udržitelné technologie, digitální technologie a další klíčové technologie, aby obstály v evropské i světové konkurenci.

Strategie věnuje oblasti čisté mobility a polovodičů zvláštní pozornost, zejména ve vztahu k potřebné mezinárodní spolupráci, zabývá se také dekarbonizací energeticky náročných odvětví a dotýká se obranného a bezpečnostního průmyslu.

Financování

Strategie využívá evropské fondy a národní zdroje k podpoře udržitelného rozvoje a financování projektů v oblastech, jako je dekarbonizace, digitální transformace a výzkum, vývoj a inovace.

Cílem je také rozvoj kapitálového trhu v České republice, což zlepší přístup firem k financování a sníží jejich závislost na bankovních úvěrech. Strategie také zahrnuje podporu rizikového kapitálu pro inovativní startupy.

Cílem dokumentu je dosažení dlouhodobého, udržitelného růstu, založeného na konkurenceschopnosti a vysoké přidané hodnotě. „Strategie se v oblasti industrializace s přidanou hodnotou zaměřuje na konkrétní technologie a strategická odvětví, jako jsou automobilový průmysl a čistá mobilita, polovodiče a výroba čipů či udržitelné a digitální technologie,“ říká ministr Vlček. Vysokou přidanou hodnotu zahrnují především inovativní, sofistikované či designově zajímavé produkty a služby, které mají unikátní vlastnosti a jsou těžko zastupitelné na trhu.

„Modernizace průmyslu, investice do vzdělání, výzkumu a infrastruktury jsou klíčovými kroky na této cestě,“ dodává ministr, který s obsahem Hospodářské strategie v nejbližších dnech plánuje seznámit také širokou veřejnost.

10+1 priorit Hospodářské strategie

Moderní a kvalitní vzdělání podporující podnikavost

Chceme, aby školy na všech úrovních připravovaly studenty na budoucnost – podporujeme podnikavost, kreativitu a zdravou soutěživost, abychom vychovali generaci, která uspěje v rychle se měnící ekonomice.

Trh práce, který motivuje

Zajistíme, aby dávkový a sociální systém motivoval k práci, rozvíjel lidský potenciál a poskytoval možnosti, jak využít dovednosti každého člověka naplno.

Zdravější, silnější a odolnější společnost

Investujeme do prevence a programů, které podporují zdravý životní styl a sport, aby společnost byla odolnější a lépe připravená na výzvy budoucnosti.

Z výzkumu rovnou do praxe – inovace, které mění svět

Dokončíme reformu, která zajistí, že výsledky výzkumu a vývoje se rychle a efektivně promění v inovace a praktické řešení pro každodenní život.

Přátelské prostředí pro podnikání a efektivní státní správa

Vytvoříme prostředí, kde se podnikatelé mohou rozvíjet bez zbytečné byrokracie, a kde stát funguje rychle a efektivně pro občany i firmy.

Čistá, bezpečná a spolehlivá energie na podporu konkurenceschopnosti

Podpoříme rozvoj bezemisních zdrojů energie, abychom ochránili naše životní prostředí, zajistili stabilní dodávky energií pro další generace, a zároveň neohrozili konkurenceschopnost naší ekonomiky.

Investice do budoucnosti – rozvoj veřejné infrastruktury

Připravíme komplexní plán investic do infrastruktury, který zohlední financování a dlouhodobé potřeby, aby se naše země modernizovala a rostla. Zajistíme dostatek finančních prostředků pro dokončení klíčových dopravních staveb, které propojí Českou republiku a podpoří hospodářský růst.

Ekonomická bezpečnost a ochrana kritické infrastruktury

Budeme chránit klíčové oblasti, včetně digitální infrastruktury, abychom zajistili stabilitu a ekonomickou bezpečnost v každodenním životě.

Zodpovědné finance pro udržitelnou budoucnost

Zajistíme dlouhodobou udržitelnost veřejných financí, abychom zachovali stabilní ekonomiku a zabránili zadlužování budoucích generací.

Budování značky Česka, globální spolupráce a vliv v EU a NATO

Postupně budeme propagovat Česko jako zemi inovativní a tvořivou. Posílíme spolupráci s klíčovými partnery mimo Evropu, abychom zajistili přístup ke strategickým a kritickým surovinám. Posílíme aktivní roli České republiky v hospodářské, obranné a bezpečnostní politice EU a NATO, aby byla naše země i nadále spolehlivým partnerem a chránila své zájmy.

Dostupnost kapitálu a rozvoj finanční infrastruktury

Vytvoříme lepší přístup k financování pro firmy i jednotlivce, který jim pomůže s rozvojem jejich projektů. Podpoříme inovace v oblasti finančních technologií a vytvoříme stabilní a transparentní finanční prostředí, které bude motivovat k investicím.

Hospodářská strategie České republiky_Česko do top 10.pdf [pdf, 1396 kB]