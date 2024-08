Vize pro rozvoj české ekonomiky. Hospodářská strategie České republiky je v meziresortním připomínkovém řízení

Hospodářská strategie České republiky stanovuje vizi pro dlouhodobý rozvoj českého hospodářství a jeho modernizaci. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) nyní tento klíčový vládní dokument vložilo do meziresortního připomínkového řízení. Cílem strategie je přispět k tomu, aby česká ekonomika byla konkurenceschopná, založená na vysoké přidané hodnotě a s dlouhodobě udržitelným rozvojem.

„Světová ekonomika prochází jednou z největších proměn v historii, ve které hrají výraznou roli dekarbonizace, digitalizace, nástup umělé inteligence či rozvoj elektromobility. Tyto globální trendy představují velkou výzvu, ale také příležitost a my musíme být co nejlépe připraveni ji využít. K tomu je potřeba mít jasnou, propracovanou vizi dalšího rozvoje naší ekonomiky, kterou by měla být právě tato Hospodářská strategie,“ popisuje ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že ucelená hospodářská strategie České republice dlouhodobě chybí, což vede k nesystematickým a nekoordinovaným opatřením, která pak nejsou dostatečně efektivní.

„Naše strategie má tyto nedostatky vyřešit a přispět k rozvoji hospodářství v dalších 10 až 15 letech, během kterých chceme dosáhnout dlouhodobého a udržitelného růstu českého hospodářství založeného na konkurenceschopnosti a vysoké přidané hodnotě,“ dodává ministr.

Hlavním cílem strategie je posílit konkurenceschopnost České republiky a podpořit růst její ekonomiky. Nyní se Česko podle hrubého domácího produktu na obyvatele v paritě kupního standardu nachází mezi Kyprem a Slovinskem na 14. pozici ze zemí Evropské unie. Hlavním cílem strategie bude posunout se do elitní desítky. Proto Česká republika potřebuje vytvořit pozitivní prostředí pro investice na všech úrovních. Základem strategie proto je analýza silných a slabých stránek české ekonomiky, ze které vychází konkrétní návrhy, jak podpořit její rozvoj. Na prvním místě stojí investice do vzdělání, výzkumu, vývoje a inovací. Dále pak investice do efektivního fungování státu a minimalizace byrokracie a efektivní regulace. Podrobně se strategie věnuje také strategické infrastruktuře, obchodní strategii a otázkám ekonomické bezpečnosti.

„Ve strategii se zaměřujeme na konkrétní legislativní změny pro podporu rozvoje naší ekonomiky. Chceme například snížit administrativní bariéry pro projekty výroby technologií pro nízkouhlíkovou ekonomiku. Navrhujeme rychlejší povolování staveb. A abychom podnikatelům zjednodušili administrativu, pracujeme také na vytvoření Portálu podnikatele a dalších digitálních projektů,“ říká ministr Síkela a dodává: „Součástí strategie je také důraz na mezinárodní spolupráci jak z hlediska zajištění dostatku potřebných surovin, tak z hlediska úsilí o získávání strategických zahraničních investic, na kterém budeme spolupracovat s podřízenými organizacemi CzechInvest a SIRS. Do těchto projektů je také potřeba co nejefektivněji zapojit soukromý kapitál, což chceme zajistit ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou.“

S cílem zajistit dlouhodobou platnost strategie byla její podoba projednávána v rámci mezirezortních diskuzí. Podoba dokumentu se projednávala se zástupci zaměstnavatelů, odborů, svazů a asociací, akademické sféry, místních samospráv a občanské společnosti. Rovněž byla strategie diskutována na semináři s poslanci Parlamentu.

Dokument zaštiťuje různé sektorové a odvětvové strategie do jednoho celku. Určen je nejen pro tuzemské subjekty, jako jsou zaměstnavatelé, odbory, kraje a obce, ale také pro zahraniční investory a mezinárodní organizace. Hospodářská strategie se zaměřuje na čtyři klíčové oblasti, jejichž rozvoj má České republice pomoci zvýšit ekonomický růst a zaměřit se na výrobky a služby s vyšší přidanou hodnotou:

1) Lidský kapitál, produktivita a přidaná hodnota

Zkušení, schopní zaměstnanci jsou základem pro zvýšení produktivity a vytváření hodnotnějších produktů a služeb. Proto se strategie zaměřuje na vzdělávání, trh práce, výzkum a vývoj nebo digitalizaci. To umožní zvýšit naši konkurenceschopnost na mezinárodním trhu, což přispěje k růstu mezd a zlepšení životní úrovně společnosti.

2) Strategická infrastruktura

Moderní a spolehlivá infrastruktura je klíčová pro udržitelný růst a efektivní fungování celé ekonomiky. Z hlediska ekonomické bezpečnosti je potřeba rozvíjet energetickou, dopravní a digitální infrastrukturu, což zlepší dostupnost služeb a podpoří zelenou a digitální transformaci.

3) Industrializace s přidanou hodnotou

Přechod na výrobu s vyšší přidanou hodnotou posílí naši pozici v globálních hodnotových řetězcích, zvýší export a podpoří růst ekonomiky. To přispěje ke zvýšení ziskovosti a udržitelnosti. Podmínkou toho je podpora pokročilých technologií a strategických odvětví.

4) Financování

Bez potřebného financování se realizace klíčových investic neobejde. Proto je nutné vytvořit vhodné nástroje pro efektivní financování strategických projektů a zajistit dlouhodobou udržitelnost veřejných financí pro stabilní růst ekonomiky.

MPO je gestorem a koordinátorem strategie, odpovědnost za implementaci ponesou jednotlivá ministerstva. Aby byla realizace strategie úspěšná, připraví vláda implementační plán. Tento plán určí konkrétní mechanismy sledování naplňování cílů a interakce mezi strategií a dalšími resortními strategiemi, jako například o Strategii vzdělávací politiky, Strategický rámec politiky zaměstnanosti, Národní RIS3 strategii, Národní polovodičovou strategii, Národní strategii umělé inteligence, Státní energetickou koncepci, Vnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky a klimatu, Vodíkovou strategii, Dopravní politiku, Národní akční plán čisté mobility, Národní plán rozvoje sítí s velmi vysokou kapacitou, Exportní strategii, Surovinovou politiku a další.