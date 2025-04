Vítěz národního kola Stockholm Junior Water Prize ve své práci zkoumal toxické kovy v řekách

Čtvrtý ročník národního kola celosvětové soutěže Stockholm Junior Water Prize vyhrál Ondřej Přibyl z EKO z Gymnázia v Brně. Svou práci zaměřil na toxické kovy v řekách, analyzoval šupiny ryb jako indikátory jejich znečištění.

„Práce byla velmi hezky prezentovaná a představuje přírodě šetrný přístup ke sledování kontaminace vodního prostředí prostřednictvím analýzy rybích šupin. Díky tomu ryba zůstává naživu – odeberou se pouze šupiny, na jejichž základě se zjišťuje přítomnost různorodých látek. Tento postup šetří životy ryb,“ popsal Tomáš Randák, jeden z porotců soutěže a zároveň ředitel Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického.

Studie Ondřeje Přibyla se zaměřuje na využití šupin ryb jako indikátorů znečištění toxickými kovy v říčních ekosystémech. Toxické kovy, jako jsou například olovo, kadmium a rtuť, jsou často přítomné v říčních vodách v důsledku lidských aktivit a průmyslového znečištění. Analyzování šupin ryb by tak mohlo poskytnout vhodný nástroj k monitorování úrovně znečištění vodních cest a hodnocení ekologických rizik pro vodní život. „Je to pro mě velká čest vyhrát takto prestižní soutěž. Vůbec jsem to nečekal. O soutěži jsem se dozvěděl úplnou náhodou – o to víc si toho vážím. Mám obrovskou radost a těším se do Stockholmu,“ uvedl vítěz letošního národního kola.

Cenu veřejnosti, o které rozhodlo hlasování na webu, získal Šimon Mach z Gymnázia Havlíčkův Brod. Ve své práci se zaměřil na využití nanovláken pro extrakci biologicky aktivních látek.

Finálové kolo ve Stockholmu bude rozděleno na tři části. Soutěžící musí odevzdat práci psanou v angličtině, absolvovat online interview a prezentovat přímo na místě plakát. O vítězi rozhoduje mezinárodní porota, která hodnotí písemné práce i následné interview. Vítěz mezinárodního kola vyhraje 15 000 USD, trofej a diplom.

Stockholm Junior Water Prize (SJWP) je mezinárodní projekt, který spojuje středoškolské studenty se zájmem o vodu a udržitelnost. Každý rok tisíce studentů z více jak třiceti zemí světa soutěží o nejlepší práci, která přímo či nepřímo souvisí s vodou. Česká republika se soutěže účastní od roku 2022, koordinátorem národního kola je Mendelova univerzita v Brně. Vítěz či vítězka národního kola reprezentuje svůj projekt, školu i Českou republiku v mezinárodním kole ve Stockholmu. Tam práce posuzuje porota složená z mezinárodních odborníků. Cenu vítěznému studentovi, studentce nebo týmu předává patronka soutěže, švédská korunní princezna Viktorie.