V Temelíně modernizovali systém kontroly turbíny

Nový monitorovací systém instalovali odborníci Doosan Škoda Power na turbínu druhého bloku Jaderné elektrárny Temelín. Systém měří čas rotace lopatek s přesností na miliardtiny sekundy. Jedná se o další z modernizačních akcí, které mají pomoci zajistit více než šedesátiletý provoz jihočeské jaderné elektrárny. Investice vyšla ČEZ na desítky miliónů korun.
Přesně šestnáct speciálních snímačů instalovali v těchto dnech technici Doosan Škoda Power na každý ze tří nízkotlakých rotorů druhého výrobního bloku. „Jde o modernizaci monitorovacího systému lopatek turbíny, který využíváme již deset let. Díky speciálním čidlům můžeme i za provozu sledovat, zda se chvění lopatek posledních oběžných kol pohybuje v potřebných mezích,“ uvedl Petr Měšťan, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.
Čidla totiž s přesností na miliardtiny sekundy měří čas otočení každé přes metr dlouhé lopatky. Ten se pohybuje v řádu setin sekundy. Zrychlení nebo zpoždění průchodu lopatky pak signalizuje její chvění. „Přestože je Temelín poměrně mladou elektrárnou, vždy se objevují nové technologie. A pokud nám to dává smysl z pohledu efektivity a bezpečnosti, v maximální míře je využíváme. To platí pro diagnostiku turbín i řadu dalších zařízení,“ doplnil Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.
V harmonogramu odstávky mají energetici přes 18 tisíc činností včetně 80 investičních akcí. I s dodavateli se do odstávky zapojí přibližně tisícovka lidí. Letos jde o první plánovanou odstávku v Temelíně. Dvouměsíční odstávka prvního bloku začne v polovině října.
