V programu 7grant získalo letos podporu více než sto padesát žadatelů

Více než sto padesát žadatelů podpořila ve dvou letošních kolech programu 7grant skupina Sev.en Česká energie. Výše podpory přesáhla 14 milionů korun. O grant mohou žádat subjekty a obyvatelé z regionů, kde působí společnosti skupiny Sev.en Česká energie, i zaměstnanci. Další desítky milionů korun poslaly společnosti Pavla Tykače obcím v regionech, kde podnikají a na podporu sportu, kultury a vzdělávání.

„Chceme být dobrým sousedem a partnerem, proto podporujeme projekty a činnosti v regionech, kde působíme. Zajímají nás především environmentální projekty, sportovní činnosti, podpora technického vzdělání nebo akce související s rozvojem regionu,“ řekla mluvčí skupiny Gabriela Sáričková Benešová. Grantový program je jednou z forem podpory a navazování partnerských vztahů. Naplňuje tak princip společenské odpovědnosti.

Mezi podpořenými se nejčastěji objevují všechny stupně škol, kterým skupina Sev.en Česká energie pomáhá modernizovat učebny nebo přispívá na výzkumné projekty, jako například Mendelově univerzitě v Brně na systematický monitoring nočních motýlů v prostoru pod vedením vysokého napětí v Teplárně Kladno. Do několika obcí zamířil příspěvek na úpravu zeleně a novou výsadbu stromů. Finanční pomoc se tradičně dostává sportovním oddílům, dobrovolnickým a zájmovým organizacím nebo vědeckým institucím na zajímavé publikace.

Žádosti o podporu byly posuzovány ve dvou hodnotících obdobích (do konce března a do konce srpna). O přidělení rozhoduje vedení společnosti na základě doporučení grantové komise, kterou zajímá především vliv projektu na rozvoj místní komunity v oblasti vzdělávání, volnočasových aktivit dospělých či mládeže nebo přínos pro životní prostředí. Podrobná pravidla grantu včetně termínů vyhodnocení a přihlašovacího formuláře jsou k dispozici na webových stránkách skupiny a na firemním intranetu. Pro letošní rok byl příjem nových žádostí ukončen, zájemci se mohou ucházet o podporu opět v příštím roce.

Kromě 7grantu nabízí Pavel Tykač zaměstnancům skupiny Sev.en Česká energie příspěvek na zdravotní účely. Tato forma pomoci je určena výhradně zaměstnancům skupiny, kteří řeší vlastní závažné zdravotní problémy nebo svých rodinných příslušníků. Podpora je poskytována účelově zejména na kompenzační zdravotní pomůcky, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění - například na pořízení invalidního vozíku, schodolezu či plošiny, na rehabilitační vybavení (rotoped) či jiné pomůcky. I v tomto případě je možné žádat prostřednictvím online formuláře na intranetu nebo webových stránkách skupiny.

Společnosti Pavla Tykače jsou také významným partnerem a podporovatelem sportu. V letošním roce podpořily především mládežnický hokej a mosteckou dámskou házenou Černé anděly. Do obcí v regionech, kde skupina Sev.en Česká energie podniká, plynulo 12 milionů korun. Kulturní akce podpořila skupina bezmála sedmi miliony korun a 40 milionů korun poslala na podporu vzdělávání.

Příběhy z grantu

Ze 7grantu získali opakovaně podporu také lomští kynologové. Ti si pak v létě připsali body za záchranu lidského života. Devětašedesátiletý muž z Klášterce nad Ohří vyrazil koncem léta na houby. Když se nevrátil domů, obrátila se rodina na policii s žádostí o pomoc. Vzhledem k tomu, že pohřešovaný trvale užívá léky, panovaly obavy z ohrožení života. Do pátrání se zapojil vrtulník s termovizí. Houbaře objevil až pes Gandall Venduno. Psovodka, která seniora našla, působí v kynologickém klubu Lom jako hlavní trenérka výcviku.

Krušnohorské běžecké stopy vznikají pod taktovkou Destinační agentury Krušné hory a za přispění 7grantu. Přestože to zatím na zimu bohatou na sníh příliš nevypadá, Martin přece jen do Krušných hor přijel na bílém koni a snad se během zimních měsíců alespoň v horách sněhové nadílky dočkáme. A pak hurá na běžky. Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Ústeckým krajem a těžebními společnostmi Sev.en Česká energie podporuje úpravu běžkařských tras. Přispívá jednotlivým střediskům v Krušných horách, aby mohla návštěvníkům poskytnout kvalitní služby. Některá střediska zajišťují napojení na běžecké trasy v Německu, například Holzhau, Alternberg, Seiffen, Neuhausen. Propojené, strojově udržované běžecké stopy dosahují délky asi 250 km. Nadmořská výška tras je do 956 m n. m. Upravené trasy se nově propisují do www.mapy.cz. Stačí přepnout na zimní mapu.

Kolektivní dům v Litvínově všichni Litvínováci znají. Je to ale natolik unikátní architektonická památka, že stojí za to, dostat ji do povědomí širší veřejnosti. A právě o to se pokouší nová obrazová publikace Koldům v Litvínově, která prostřednictvím unikátních fotografií a popisu dokumentuje vznik této monumentální stavby a přibližuje životní podmínky prvních nájemníků. Čtenář se dozví, že Koldům v Litvínově je unikátní stavbou, která měla nájemníky v padesátých letech minulého století naučit žít kolektivně. Zároveň jim měla šetřit čas a nabídnout vše, co člověk potřebuje pod jednou střechou. V domě se stovkami bytů bylo možné zajít v přezůvkách pro děti do mateřské školy, jeslí, do prádelny, odskočit si od plotny do samoobsluhy anebo si zajít v zástěře přes chodbu ke kadeřníkovi nebo krejčímu. Samozřejmostí byla restaurace přímo v jednom z pater domů. Na odpolední čaj nebo sobotní taneční zábavu se jezdilo výtahem. Publikace vznikala za podpory 7grantu.

Skupina Sev.en Česká energie je významným hráčem na energetickém trhu v České republice a provozuje zde elektrárny Chvaletice, Počerady, Teplárnu Kladno a Teplárnu Zlín. Těžbu hnědého uhlí zajišťuje v lomu ČSA a v lomu Vršany. Je dvojkou ve výrobě elektrické energie v Česku a dodává energii do více než milionu českých domácností.