V Ostravě se sešli podnikatelé z Česka, Polska a Slovenska. Řešili byznys i budoucnost průmyslu

Obnova Ukrajiny je příležitostí pro velké i menší firmy, shodli se na tom účastníci tradičního Setkání podnikatelů České, Polské a Slovenské republiky. Akce, kterou pořádala v Ostravě Česko-polská obchodní komora už po třicáté, se zúčastnilo zhruba 150 zástupců firem a různých institucí. Věnovali se také bezpečnosti, dopravě a posílení metropolitní spolupráce.

„Diskutovali jsme nejen o byznysu, ale také o výzvách střední Evropy. Stojíme před řadou problémů i příležitostí. Trápí nás budoucnost průmyslu, přehnané zelené cíle, oslabování Evropy v rámci světa a musíme se zabývat také bezpečností. Věřím, že společný postup a přístup našich tří sousedních zemí v klíčových otázkách je zásadní,“ řekl v úvodu konference Jiří Cienciala, předseda představenstva Česko-polské obchodní komory (ČPOK), která letos slaví 25. výročí svého vzniku.

Na to navázal za Moravskoslezský kraj náměstek hejtmana Radek Podstawka a primátor Ostravy Jan Dohnal. Potvrdili, že přeshraniční obchodní i neobchodní spolupráce patří mezi regionální priority a že Polsko se Slovenskem jsou země, které jsou nám historicky, obchodně i kulturně nejblíž. Zmínili rovněž důležitost dobudování dopravní infrastruktury pro celý region, jak vysokorychlostní železniční tratě, tak kompletního silničního propojení. V hlavní části vystoupil také bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek a s předtočeným příspěvkem Věra Jourová, místopředsedkyně Evropské komise. Oba připomněli 20. výročí vstupu Česka, Polska a Slovenska do EU a význam unie pro rozvoj členských zemí.

Zástupce Ministerstva průmyslu ČR Marián Piecha, vrchní ředitel Sekce fondů EU, informoval o dotačních možnostech a přednesl aktuální statistiky zahraničního obchodu. Polsko a Slovensko patří mezi 4 nejvýznamnější obchodní partnery České republiky (v celkovém obratu je převyšuje Německo a Čína). Polsko je třetím největším obchodním partnerem Česka nepřetržitě od roku 2006. Obrat (přeshraniční pohyb zboží) s Polskem dosáhl v minulém roce 828 mld. korun a poprvé od roku 2010 meziročně klesl, ale celkově stále roste posledních 30 let. Loňská obchodní bilance byla zajímavá také tím, že vývoz z ČR do Polska převýšil dovoz, po řadu let to bylo opačně.

Tradiční setkání pořádala Česko-polská obchodní komora, která se zaměřuje na podporu přeshraniční spolupráce už 25 let ve spolupráci s Generálním konzulátem Polské republiky v Ostravě a dalšími partnery z Polské, České a Slovenské republiky. Čtvrt století činnosti komory bilancovali na konferenci členové představenstva ČPOK Jan Žurek a Gustav Kotajný. Česko-polská obchodní komora se podle nich podílela na udržování i růstu česko-polského byznysu a nyní stojí před novými výzvami. Jednou z nich je Ukrajina, ČPOK se bude snažit podpořit účast českých a polských firem na obnově tamní infrastruktury.

Program setkání podnikatelů začal jako obvykle konferencí na ostravském magistrátu a v odpoledních hodinách pokračoval v zahradách Generálního konzulátu PR v Ostravě, kde měli zástupci firem, hospodářských komor a institucí prostor ke kooperačním jednáním i k neformálním diskusím. Při příležitostí letošního jubilea proběhlo také předání ocenění za přínos k rozvoji česko-polské spolupráce.