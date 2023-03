V Nizozemsku by mohl vzniknout první velký elektrolyzér na světě využívající pro výrobu vodíku offshore větrné elektrárny

Nizozemsko by mohlo již na začátku příštího roku spustit vůbec první aukci, která by měla za cíl podpořit výstavbu elektrolyzéru pro výrobu zeleného vodíku, který bude napájen výhradně elektřinou z offshore větrných parků. Proveditelnost výstavby 500MW elektrolyzéru by měl v první fázi ověřit pilotní projekt, lokalitu pro jeho výstavbu by vláda měla oznámit v průběhu letošního roku.

Otázka výroby zeleného vodíku se v Evropě dostává v posledních letech stále více do popředí, a to nejen z důvodu nutnosti vyřešit sezónní akumulaci pro obnovitelné zdroje, ale rovněž z důvodu snahy omezit emise z průmyslových procesů. Vláda Nizozemska tak chystá ambiciózní projekt, který by měl zkombinovat výrobu zeleného vodíku s offshore větrnými parky.

Vláda podle zpravodajského serveru Montel zvolila pro tento projekt lokalitu Ten noorden van de Waddeneilanden, která byla již dříve vybrána pro výstavbu offshore větrného parku. Nyní by však park měl zásobovat 500MW elektrolyzér, přičemž vodík by měl být přepravován na pobřeží skrz stávající plynárenskou infrastrukturu. Podle současných plánů vlády by výroba zeleného vodíku v rámci tohoto projektu měla začít v roce 2031.

„Tento plán nás staví na přední pozici v globálním měřítku... Oblast jsme již označili za preferovanou lokalitu, takže přípravy mohou rychle začít, a dnes dáváme sektoru jasnou představu, aby mohl uskutečnit své investiční plány," uvedl nizozemský ministr pro klima a energetiku Rob Jetten.

Mluvčí ministerstva podle serveru dodal, že je zatím příliš brzy spekulovat o tom, zda pro tento projekt bude k dispozici státní finanční podpora. Nicméně k možnému datu zahájení aukce mluvčí uvedl, že by aukce mohla být spuštěna „pravděpodobně během jednoho roku, určitě ne dříve“.

Nizozemsko se chce pasovat do role jednoho z evropských tahounů rozvoje využívání zeleného vodíku, v čemž zemi může pomoci rozsáhlá plynárenská infrastruktura. Tamní provozovatel přepravní soustavy Gasunie již začal s přípravami konverze některých částí současné infrastruktury, aby byla schopná přepravovat vodík, přičemž až 85 % současné infrastruktury by mělo tvořit páteřní systém domácí přepravy vodíku.

Propojení elektrolyzérů s offshore větrnými parky rovněž nahrává skutečnost, že nové parky na moři budou budovány ve stále větší vzdálenosti od pobřeží, s čímž porostou i náklady na připojovací vedení. Nizozemská vláda tak podle serveru Montel vidí možnost lokální výroby zeleného vodíku a jeho následnou přepravu plynovody na pobřeží jako alternativu k nákladné výstavbě připojovacích vedení pro offshore větrné parky.

Přes samotnou výstavbou 500MW elektrolyzéru vláda plánuje realizovat pilotní projekt výroby zeleného vodíku s elektrolyzéry o výkonu 50 až 100 MW.

„Pokud víme, jde o světový unikát. Technologie v takovém měřítku zatím neexistuje a vzhledem k časovému harmonogramu je to celkem ambiciózní věc, na kterou jsme docela hrdí," uvedl podle serveru Montel mluvčí nizozemského ministerstva energetiky.