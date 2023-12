V Německu a Francii se téměř každý druhý staví k OZE negativně. Jak je na tom Česko?

Podle nedávného průzkumu provedeného ve 26 evropských zemích podpora obnovitelných zdrojů energie u lidí klesá, pokud by měly být postaveny blízko jejich domovů.

Dánský Norstat Research Institute v 26 evropských zemích provedl průzkum, z něhož vyplývá, že 66 % z celkového počtu dotázaných lidí má pozitivní názor na přechod k obnovitelným zdrojům energie. Data pro průzkum byla sebrána od letošního října do začátku listopadu, a to mezi 26 000 Evropany ve věku 18 až 65 let a na základě minimálně 1 000 národních reprezentativních rozhovorů v každé zemi.

Obecně lze říci, že postoje k přechodu na zelenou energii jsou napříč zeměmi pozitivní, ovšem podíl pozitivních občanů se v jednotlivých zemích značně liší (od 45 % do 80 %). Nejpozitivněji se k zelené energii staví malé země jako Chorvatsko (80 %), Dánsko (78 %) a Portugalsko (75 %).

Naopak nejskeptičtější je Francie a Německo, kde pouze 54 % a 57 % respondentů uvedlo, že má pozitivní postoj. Obnovitelné zdroje energie mají ještě nižší podporu v České republice, kde se k nim vstřícně staví méně než polovina občanů (45 %).

„Je znepokojivé, že největší odpor vůči přechodu na zelenou energii byl pozorován v nejlidnatějších evropských zemích,“ řekl Jesper Hjulmand, generální ředitel společnosti Andel, dánské energetické společnosti, která průzkum zadala, a dodal: „Během posledních let čelilo obyvatelstvo velkých evropských zemí EU obzvláště vysokým účtům za energie a zůstalo silně závislé na fosilních palivech. Evropa musí zajistit stabilitu a bezpečné dodávky energie.“

Lepší solární panel než větrník