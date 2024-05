ČEZ může převzít distribuci tepla v Chomutově, musí však do budoucna umožnit připojení dalších dodavatelů

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil pod podmínkou splnění závazků spojení ČEZ Teplárenská, a.s., a ACTHERM Distribuce s.r.o. (dále jen ČEZ Teplárenská a ACTD). Rozhodnutí již nabylo právní moci.

Společnost ČEZ Teplárenská je součástí soutěžitele, v jehož čele stojí společnost ČEZ, a.s. Skupina ČEZ působí na území České republiky na elektroenergetickém trhu a zabývá se řadou různých činností, zejména výrobou elektrické energie a jejím prodejem ostatním obchodníkům s elektrickou energií a konečným zákazníkům. Rovněž působí na trhu výroby, rozvodu a prodeje tepelné energie a na trhu obchodování se zemním plynem. Společnost ČEZ Teplárenská se zabývá především nákupem, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem tepla (tepelné energie).

V lokalitě města Chomutov, která je dotčena posuzovaným spojením soutěžitelů, je skupina ČEZ hlavním výrobcem tepla a provozovatelem primární rozvodné sítě, přičemž dodává teplo některým velkým odběratelům a provozovateli sekundární rozvodné sítě.

Nabývaná společnost ACTD je v rámci území České republiky činná v oblasti dodávek tepelné energie, přičemž provozuje výměníkové stanice a sekundární rozvody tepla ve městě Chomutov. ACTD odebírá tepelnou energii z primární rozvodné sítě a dále ji pomocí své sekundární rozvodné sítě distribuuje koncovým zákazníkům.

V průběhu správního řízení shledal Úřad vážné obavy, že by v důsledku spojení mohlo dojít k podstatnému narušení hospodářské soutěže na trhu centralizovaného zásobování teplem sekundární rozvodnou sítí v Chomutově, neboť po realizaci posuzované transakce by vzniklý soutěžitel na trhu centralizovaného zásobování tepelnou energií sekundární rozvodnou sítí v lokalitě města Chomutov získal možnost bránit vstupu nových či rozšíření působení stávajících výrobců tepla v Chomutově, což by mohlo mít negativní dopady na konečné spotřebitele.

Spojení tedy Úřad povolil pouze za podmínky splnění závazků ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže. Ve stručnosti podle těchto závazků musí společnost ČEZ Teplárenská do konce roku 2028 umožnit soutěžitelům na trhu s teplem v Chomutově napojení jejich výrobních zdrojů výroby tepla na sekundární rozvodnou síť, kterou ke dni právní moci rozhodnutí provozuje společnost ACTD. Společnost ČEZ Teplárenská se dále zavázala, že z těchto zdrojů bude odebírat teplo za nediskriminačních podmínek a v rozsahu, který neohrozí spolehlivý a bezpečný provoz dotčené soustavy zásobování tepelnou energií nebo její části nebo neomezí využití obnovitelných zdrojů v jiném zdroji tepelné energie připojeném k rozvodnému tepelnému zařízení.

Bližší detaily předmětných závazků, stejně jako odůvodnění budou zveřejněny v rozhodnutí, které bude po odstranění obchodního tajemství zveřejněno ve sbírce rozhodnutí Úřadu.