V Brně se sejdou odborníci na světelné znečištění

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo jako jednu ze svých priorit pro české předsednictví světelné znečištění. To je nadměrné nebo zbytečné umělé osvětlení, které má negativní dopad na člověka i živočichy. Mezinárodní pozornost má k tématu přitáhnout workshop Light pollution 2022, který se bude konat 26. 10. 2022 ve Hvězdárně a planetáriu Brno. Odborníci z celé Evropy tu představí zkušenosti z jednotlivých zemí s omezováním zbytečného svícení a budou hledat společný postup, jak tento druh znečištění omezit. Vedle evropských států se akce zúčastní zástupci Evropské komise, Mezinárodní asociace pro oblasti Tmavé oblohy (International Dark-Sky Association) nebo Evropské agentury pro životní prostředí.

„Pokud dokážeme snižovat nadměrné svícení na místech, kde pro to není důvod, nejenže zmírníme zátěž pro lidi a životní prostředí, ale navíc v době energetické krize ušetříme. Naši snahu o společné evropské řešení podporují různé mezinárodní instituce a světelné znečištění se postupně stává součástí mezinárodních dohod. Například Evropská komise jej zahrnula do Akčního plánu pro nulové znečištění a je v jednání pro Iniciativu EU týkající se opylovačů. Těší mne, že se české zkušenosti mohou nyní stát inspirací pro ostatní země,“ uvedl náměstek ministryně pro řízení sekce ochrany klimatu Jan Dusík.

Světelné znečištění je spojené zejména s pokrokem LED technologií. Ačkoli je toto moderní osvětlení energeticky účinné, mate biologické hodiny člověka, živočichů i rostlin svým spektrálním složením podobným dennímu světlu. Kvůli tomu stírají rozdíl mezi dnem a nocí i mezi ročními obdobími, na které jsou živé organismy fyziologicky nastaveny. Navíc zbytečné svícení, mnohdy zbytečně silné, spotřebovává spoustu elektrické energie a je velmi nákladné.

Jako světelné znečištění se označuje svícení na místa, kde není potřeba, typicky na nebe, do volné krajiny, do oken, ale i z interiérů do vnějšího prostředí. Také osvětlování ve chvíli, kdy to není nutné, například na parkovišti nákupního centra mimo otevírací dobu. Problematické je také používání nevhodných barevných nebo příliš silných světel.

Světelné znečištění se navíc může stát přeshraničním problémem, protože za příhodných podmínek se světlo může šířit až stovky kilometrů daleko od svého zdroje. Kvůli tomu může ovlivňovat vzdálenější biotopy či trasy stěhovavých ptáků.

Proto chce MŽP spolu s odborníky z celé Evropy na workshopu Light Pollution 2022 vyzvat k podpoře společného postupu na úrovni EU a sousedících států. Na workshopu vystoupí například Ruskin Hartley, výkonný prezident Mezinárodní asociace pro oblasti tmavé se oblohy (International Dark-Sky Association) nebo Joachim d’Eugenio, poradce pro nulové znečištění z Generálního ředitelství pro životní prostředí Evropské Komise. Následovat budou tři panelové diskuse zástupců veřejné správy, vědecké obce, ale také nevládních organizací.

Za Českou republiku bude zkušenosti sdílet ministerstvo životního prostředí, které se tématu světelného znečištění dlouhodobě věnuje, dále zástupce Státního fondu životního prostředí, Technologií hl. m. Prahy, projektu EMISE, a další účastníci z řad technologických společností, místní správy, univerzit i oborových organizací.

České předsednictví pro workshop vypracovalo podklad s názvem Light pollution reduction measures in Europe – Přístupy ke snižování světelného znečištění v Evropě. Dokument mapuje opatření na snížení světelného znečištění v jednotlivých evropských zemích.

Výstupem workshopu bude výzva účastníků "Brno Appeal to reduce light pollution in Europe". Ta chce vybídnout k přijetí celoevropsky koordinovaného řešení problematiky světelného znečištění a Česká republika ji představí Evropské komisi a také na prosincovém zasedání Rady pro životní prostředí.

Pro zájemce z řad veřejnosti bude možné sledovat živý přenos konference od 13:00 do 18:30 hodin zde

Dotazy účastníkům bude možné pokládat skrze aplikaci Slido. Oficiálním jazykem události je angličtina bez tlumočení.