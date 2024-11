Už víme, kolik je na ulicích nedopalků

Skupina lidí s reflexních vestách, kteří si na autobusovém nádraží nebo na ulici vymezí prostor a tam vysbírají všechny pohozené odpadky: s takovou scénou se mohli potkat lidé v řadě měst a obcí. Nebyl to happening, ani demonstrace. Zjišťovalo se, kolik se na veřejných prostranstvích povaluje nedopalků a jiných odpadků.

Volně pohozené odpadky na ulici vnímají lidé velmi negativně a na zajišťování úklidu musí města a obce vynaložit každoročně dost peněz ze svých rozpočtů. Už rok však mají možnost získat na úklid finanční příspěvek, za úklid nedopalků.

Filtry cigaret a dalších tabákových výrobků jsou vyrobeny z plastů a dostaly se proto do působnosti zákona o jednorázových plastech z roku 2022. Podle něj se musí výrobci postarat, aby odpady z jednorázových plastových výrobků – a tedy i filtry v podobě nedopalků – neznečišťovaly životní prostředí. Kolektivní systém NEVAJGLUJ, založený před rokem výrobci tabákových výrobků, díky tomu přispívá městům a obcím na náklady za úklid takových odpadů.

Odpadky v ulicích však neobsahují jen nedopalky, ale spoustu jiných věcí a zbytků. Bylo proto třeba zjistit, kolik vlastně v uličním odpadu těch nedopalků je. „Starostové, kteří s námi uzavírají smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku, se ptají, jestli budou muset ty nedopalky počítat. Ujišťuji je vždycky, že rozhodně nemusí,“ s úsměvem komentuje Martina Vrbová, ředitelka systému NEVAJGLUJ.

Statistická data o množství nedopalků v odhozeném odpadu poskytla rozsáhlá studie, kterou pro výrobce a zakladatele kolektivního systému provedla ústecká Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Podklady doslova sbíral odborný tým po ulicích, náměstích, zastávkách, v parcích. „Na ohraničené ploše vysbírali výzkumníci všechno, co leželo na zemi. Sebrané odpadky se pak rozložily na plachtu a tým je rozebral podle jednotlivých materiálových skupin. Zjišťoval tedy, kolik je v nich zátek od piva, kolik je nedopalků, kolik plastových lahví, víček, drobných papírků nebo zbytků potravin. U každé skupiny se pak zjišťoval počet kusů, hmotnost i objem,“ vysvětluje Martina Vrbová.

Ukázalo se, že počítáme-li kusy, na celé čáře vítězí nedopalky – je jich přes sedmdesát procent ze všech pohozených odpadků. Zajímavé je, že v odpadkových koších je jich na kusy třikrát méně. Co se týče místa, nejvíc odhozených nedopalků je vždy na zastávkách autobusů a MHD, hned v závěsu jsou náměstí a obchodní ulice.

Analýza, kolik je nedopalků v odpadcích na ulicích, by se měla opakovat každé dva roky. „Jedním z našich úkolů jako kolektivního systému je také přesvědčit kuřáky, aby nedopalky neodhazovali na zem, ale jen do odpadkového koše, do popelníku nebo popelnice na směsný komunální odpad. Analýza odhozených odpadků nám ukáže, jak moc bude tato naše osvěta účinná,“ dodává ředitelka systému NEVAJGLUJ.