Ukazuje se, že problémů se CBAM je hodně

Zajistí uhlíkové clo evropským firmám konkurenceschopnost? Jak na CBAM zareagují ostatní země a co o něm říká zpráva Maria Draghi? O tom všem mluvila Dáša Šuleková ze Svazu chemického a farmaceutického průmyslu SR v přednášce, která zazněla na konferenci CARBON DAY 24.

Zatím přechodná fáze

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), neboli mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích je jedním ze souboru nástrojů, díky kterým má Evropa dosáhnout cíle klimatické neutrality nejpozději do roku 2050. Uhlíkovým clem se EU snaží vyrovnat podmínky mezi evropským průmyslem a podniky ze států mimo EU, které nejsou zatíženy emisními povolenkami.

„Díky uhlíkovému clu by se nemělo stát, že například cement bude nekonkurenceschopný, protože se sem doveze cement ze třetí země, který byl vyroben za jiných podmínek a s jinými emisními limity,“ vysvětluje Dáša Šuleková. Dále byla důvodem pro zavedení mechanismu i podpora globální dekarbonizace, protože by uhlíkové clo mělo donutit třetí země, aby začaly do dekarbonizace investovat.

V současné době se nacházíme v přechodné fázi mechanismu, který nyní funguje pouze v režimu podávání zpráv a bez platebních povinností. CBAM se vztahuje na odvětví s vysokými emisemi uhlíku a vysokým rizikem úniku uhlíku, tzn. železa a oceli, hliníku, cementu, elektrické energie, vodíku a výroby hnojiv.

Již se uvažuje i o další fázi, která by měla zahrnovat polymery, plasty a ostatní organické chemikálie, nicméně ta by neměla být zavedena od 1. ledna 2026, kdy začne platit definitivní období, ve kterém se postupně zavede zpoplatnění emisí paralelně s rušením bezplatné alokace povolenek v systému EU ETS. Předpokládá se, že v roce 2034 nebudou v oběhu žádné emisní povolenky a všechno se bude řešit přes uhlíkové clo.

Výpočet emisi byl zatím poměrně jednoduchou záležitostí, protože byly v přechodné fázi vyplňovány na základě standardních referenčních hodnot. Od ledna 2025 se musí použít tzv. EU výpočet, a to i v případě reportu za poslední čtvrtletí. „Joint Research Center Evropské komise zveřejnilo obsáhlou publikaci, v rámci které uvádí pro každý sektor různé výpočty CBAM,“ říká Šuleková s tím, že do budoucna nepůjde z hlediska administrace o snadnou záležitost.

Od roku 2026 budou muset být dovozci registrováni a schváleni jako CBAM deklaranti, podávat roční CBAM prohlášení a na základě emisí obsažených v dovezeném zboží nakupovat tzv. CBAM certifikáty.

Průmysl je přeregulovaný