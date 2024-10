Údolní nádrž Nové Heřminovy ve světle letošních povodní

Rozhodnutí Vlády ČR v roce 2008 o protipovodňové ochraně na horním toku řeky Opavy předcházela skoro stovka odborných studií, výpočtů expertů a prověření všech možných variant. V roce 2012 obdržel projekt kladné stanovisko posouzení záměru „Nádrže Nové Heřminovy, úprav Opavy a související opatření“, na životní prostředí, tzv. EIA. EIA nepozbyla nikdy platnosti a byla Ministerstvem životního prostředí v letošním roce prodloužena. Byly zhotoveny dílčí stavební objekty, jejichž funkce není podmíněna vodní nádrží Nové Heřminovy. Ekologická sdružení významným způsobem společně s bývalým vedením obce Nové Heřminovy zdržela celý proces přípravy. V co nejkratší době bude podepsáno třístranné memorandum mezi městem Krnov,Ministerstvem zemědělství ČR a Povodím Odry, kde bude upřesněn další postup prací v Krnově.

„Efekt vodního díla Nové Heřminovy by byl výrazný a neocenitelný. Tato povodeň prokázala, že efekty technických opatření prevence před povodněmi jsou naprosto zřejmé a zejména jasně předvídatelné. Z výpočtů vyplývá, že pokud by vodní nádrž Nové Heřminovy byla ve funkci, tak by v městech Krnov a Opava voda nevybřežila a zůstala v korytě,“ zopakoval generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč.

Všechna protipovodňová opatření jsou naprojektována na transformační účinek vodní nádrže Nové Heřminovy. Není možné protipovodňové stavby budovat opačně proti proudu řeky. Pokud by byly již vybudovány protipovodňové hráze v Zátoru, Branticích a Krnově, bez údolní nádrže Nové Heřminovy, v současnosti po povodni 09/2024 by všechna tato opatření byla poničena. Pro urychlení příprav všech opatření bude Ministerstvem zemědělství ČR, státním podnikem Povodí Odry a městem Krnov podepsáno memorandum o společném postupu prací v Krnově.

„Obce na horním toku řeky Opavy i město Krnov byly průběžně seznamovány s postupem přípravy protipovodňových opatření. Současně jsme se po dlouhé diskusi dohodli s městem Krnov na návrhu úprav, které navrhovalo město ke zpřístupnění řeky občanům. Jednání byla složitá, protože jsme s některými návrhy nemohli souhlasit, vzhledem k možnému nebezpečí narušení připravované ochrany před povodněmi,“ doplnil generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč.

Protipovodňová ochrana Nových Heřminov nemohla být připravována, vzhledem k tomu, že obec Nové Heřminovy mimo jiné odmítala po celou dobu přípravu nového územního plánu obce, což je hlavní předpoklad přípravy projektu ochrany obce. I přes nabízenou pomoc Povodí Odry, bývalé vedení obce Nové Heřminovy tuto skutečnost nereflektovalo. Současné vedení obce naopak s naším podnikem spolupracuje a například se vodohospodáři dohodli na zpracování návrhu ochrany Kunova, který byl k obci Nové Heřminovy připojen teprve nedávno.

Kladné posouzení záměru vlivu projektu Opatření na horní Opavě s údolní nádrží Nové Heřminovy na životní prostředí je platné od roku 2012 a nikdy nepozbylo platnosti. Po celou dobu procesu prodloužení platnosti EIA byl dokument stále platný a k poslednímu prodloužení platnosti došlo v letošním roce.

Příprava přeložky silnice I/45 nebrzdí přípravu stavby hráze a je průběžně připravována. Jako II. etapa byla zvažována tzv. tunelová varianta, kterou prosazovala obec Nové Heřminovy. U té se však neprokázala její opodstatněnost (vyhodnocení intenzity dopravy, a vynaložených nákladů). Realizace I. etapy nepodmiňuje realizaci II. etapy. Příprava staveb přehradní hráze a přeložky silnice I/45 je jejími investory, Povodí Odry, státním podnikem a Ředitelstvím silnic a dálnic koordinována.

Doposud bylo zhotoveno, projekčně připraveno a majetkoprávně vypořádáno v povodí horního toku řeky Opavy za částku 1,36 mld. Kč následující:

7 limnigrafických stanic, 3 srážkoměrné stanice a klimatologická stanice v Nových Heřminovech,

5 suchých nádrží (investorem suché nádrže Lichnov II byl Státní pozemkový úřad), suchá nádrž Jelení, 3 suché nádrže v Lichnově, spolu s úpravou koryta Čižiny přes obec Lichnov, suchá nádrž Loděnice, která je umístěna na Lipince nad obcí Holasovice a spolu s novou říční hrází tuto obec za povodně 2024 ochránily,

byly postaveny říční hráze v Polské republice jako kompenzace za obchvat Krnova, který je součástí protipovodňové ochrany města, a bohužel obchvat nemohl fungovat, protože komplex opatření není dokončen výstavbou nádrže Nové Heřminovy, a v Holasovicích, přes které, jak je zmíněno výše, byla bezpečně převedena povodňová vlna 2024. Dále byl zrekonstruován jez v Kunově na řece Opavě nad obcí Nové Heřminovy,

je zahájena přestavba jezu Brantice na řece Opavě z pevného jezu na pohyblivý s odlehčovacím ramenem, který významně zlepší protipovodňovou ochranu Brantic,

je připravena projektová dokumentace pro úpravu toku Opavy přes obec Zátor a projektují se další úseky úprav Opavy až po město Krnov,

byla připravena projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na Vodní dílo Nové Heřminovy na řece Opavě a pro tuto přehradu je vydáno územní rozhodnutí a dokončuje se projektová dokumentace pro stavební povolení včetně prováděcí dokumentace s položkovým rozpočtem,

majetkoprávně bylo vypořádáno 99% pozemků potřebných pro vybudování údolní nádrže Nové Heřminovy.

Stát se zabýval různými opatřeními, jakými byla velká a malá varianta vodní nádrže Nové Heřminovy, soubor malých vodních nádrží, opatření v ploše povodí společně s revitalizacemi toku Opavy a některých jejich přítoků byla vzájemně kombinována s poznáním, že pouze opatřeními v krajině a souborem malých vodních nádrží nelze dosáhnout podstatného zvýšení úrovně ochrany před povodněmi v povodí horní Opavy. Bylo konstatováno, že tato opatření jsou u každé povodňové epizody přínosná a snižují kulminaci povodní podle jejich typu a geneze, avšak pouze od 2 do 10 % v závislosti na rozložení srážek, dotokových dob, objemů povodňových vln a musí tak být provedena vždy s údolní nádrží Nové Heřminovy jako klíčovým prvkem komplexu opatření.

Vláda ČR poté vybírala ze tří předložených variant: nulová varianta / menší nádrž v kombinaci s dalšími opatřeními / větší nádrž v kombinaci s dalšími opatřeními). Kdy pro zachování 3/5 obce Nové Heřminovy byla vybrána varianta - menší nádrž v kombinaci s dalšími přírodě blízkými opatřeními.

Závěrem Povodí Odry, státní podnik uvádí, že diskuze o možných opatřeních probíhala v letech 1997 – 2008, kdy Vláda ČR rozhodla a uložila státnímu podniku Povodí Odry, která opatření a v jaké kombinaci má na horní Opavě zhotovit a diskuze v roce 2024 o této problematice, kdy je řada opatření již zhotovena a další opatření jsou projekčně připravena a připravována, není již aktuální.