Temelín prodlužuje provoz prvního bloku mezi odstávkami

První blok Jaderné elektrárny Temelín nově přechází na delší palivový cyklus, tedy delší provoz mezi plánovanými odstávkami. Díky vyššímu podílu čerstvého paliva bude nyní do plánované odstávky vyrábět zhruba o dva měsíce déle než loni.

Technici společnosti ČEZ na odstaveném prvním bloku právě dokončili zavážení paliva do reaktoru, kam umístili celkem 163 palivových souborů. Druhý blok na delší palivový cyklus přešel už loni. Ještě nedávno byl standardní provoz obou temelínských bloků mezi odstávkami přibližně deset měsíců. Nově ho energetici prodlužují na čtrnáct měsíců následovaných zhruba dvouměsíční odstávkou.

„Ještě ale nejsme v cílovém stavu. Tam se chceme dostat v několika krocích, kdy desetiměsíční provoz prostupně prodlužujeme o dva měsíce. Aktuálně se dostáváme do předposledního kroku,“ upřesnil Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín. Podle vedení elektrárny je cílový stav šestnáct měsíců provozu, po kterých následuje dvouměsíční odstávka. Oba temelínské bloky by ho měly dosáhnout během příštího roku. Prodlužovaní kampaně přitom předcházelo pečlivé ověření všech bezpečnostních parametrů a zachování všech bezpečnostních rezerv. Přechod na delší provoz musel povolit i Stání úřad pro jadernou bezpečnost. S maximálním důrazem na bezpečnost pak probíhal i vlastní přechod.

Delší palivové cykly jsou důležitou součástí programu ČEZ „Bezpečně 32 Tera“, který má za cíl nejen zvýšit bezpečnost a efektivitu provozu, ale také připravit podmínky pro šedesátiletý provoz jaderných bloků v Česku. „Temelín následuje Dukovany, které na delší palivový cyklus přešly už před dvěma roky. V praxi pak méně časté odstávky znamenají nižší zátěž pro zařízení. Současně tak vytváříme předpoklady pro zvýšení výroby obou jaderných elektráren o témě dvě terawatthodiny elektřiny,“ doplnil Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderné energetiky.

Celkově by tak měl dál mírně vzrůst podíl bezemisní jaderné elektřiny na celkově spotřebě České republiky, která v roce 2024 činila cca 58 TWh. Osmnáctiměsíční palivové kampaně nejsou výjimečné, přešla na ně řada jaderných elektráren na světě. V harmonogramu odstávky mají energetici přes 16 tisíc činností včetně 70 investičních akcí. I s dodavateli se do odstávky zapojí přibližně tisícovka lidí.

Delší palivový cyklus

Temelín delšího palivového cyklu dosáhne díky vyššímu podílu čerstvých palivových souborů. Ten se přibližně ze čtvrtiny zvyšuje na třetinu. Celkový počet palivových souborů zůstává stejný, tedy 163. Stejné bude i obohacení paliva. Palivové soubory budou ale obsahovat více absorbátoru, který tlumí jejich reaktivitu. To v kombinaci s vyšším počtem čerstvých souborů zajistí, že blok může být v provozu déle. Zjednodušeně je to podobné, jako když člověk hodí do kamen sedm uhelných briket místo pěti a trochu přivře vzduch, taky vydrží déle.

Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 9,1 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.