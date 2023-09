Temelín přechází na delší palivový cyklus

Přesně 163 palivových souborů umístí energetici do reaktoru odstaveného druhého bloku. Nově mezi nimi bude 48 čerstvých palivových souborů, dosud jich bývalo o šest méně. Úprava je součástí přechodu na osmnáctiměsíční palivovou kampaň, od které si ČEZ slibuje další zvýšení efektivity temelínské elektrárny. Druhý blok tak bude v provozu přibližně o měsíc déle.

Snížení počtu odstávek, tím i omezení čerpání životnosti a zvýšení efektivity provozu očekává ČEZ v Temelíně od přechodu na osmnáctiměsíční palivovou kampaň. Ta dosavadní byla o šest měsíců kratší a znamenala přibližně deset měsíců provozu a dva měsíce odstávky. V těchto dnech ČEZ v Temelíně zahájil zavážení tak zvané přechodové vsázky. Nově místo dosavadních 42 palivových souborů zavezou 48 čerstvých palivových souborů.

„Obohacení paliva bude stejné, palivové soubory budou ale obsahovat více absorbátoru, který tlumí jejich reaktivitu. To v kombinaci s vyšším počtem čerstvých souborů zajistí, že blok může být v provozu déle,“ konstatoval Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín a dodal: „Je to podobné, jako když hodíte do kamen sedm uhelných briket místo pěti a trochu přivřete vzduch, taky vydrží déle. V našem případě je to ale bez emisí.“

Delší palivová kampaň je podle nejvyššího vedení ČEZ jednou z klíčových součástí programu nazvaného „Bezpečně 32 Tera“. Skrývá se pod ním další zvyšování bezpečnosti, efektivity a vytvoření podmínek pro plánovaný nejméně šedesátiletý provoz všech českých jaderných bloků.

„Palivové cykly prodlužujeme na 16, respektive 18 měsíců v Dukovanech i v Temelíně. Znamená to pro nás snížení čerpání životnosti i přínos do výroby na úrovni v průměru téměř 2 terawatthodin ročně. Podmínkou je samozřejmě velmi pečlivé ověření všech bezpečnostních parametrů a zachování všech bezpečnostních rezerv,“

doplňuje člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.

V roce 2022 dosáhla spotřeba elektřiny v České republice 60,4 TWh, plánované zvýšení výroby tak odpovídá až 3% české spotřebě. Osmnáctiměsíční palivové kampaně jsou v současné době standardem u většiny jaderných elektráren. Samotný projekt v České republice dostal konkrétní podobu v roce 2018, od kdy probíhala povolovací řízení. Finálního stavu chtějí energetici dosáhnout v roce 2025.

Celkově investuje společnost ČEZ do Dukovan a Temelína i v souvislosti s plánovaným šedesátiletým provozem letos přibližně 6 miliard Kč. Jadernou elektrárnu Dukovany chce provozovat v souladu s plánem investic a kontrol nejméně do roku 2047, Temelín ještě o 13 let déle.

Odstávka 2. bloku Jaderné elektrárny Temelín

V harmonogramu aktuální odstávky mají energetici téměř 15 tisíc činností včetně 69 investičních akcí. I s dodavateli se do odstávky zapojí přibližně tisícovka lidí. Letos jde o závěrečnou odstávku v Temelíně. První blok byl pro kontroly a výměnu palivových souborů odstaven na necelé dva měsíce od 7. dubna do 8. června.