Stát spustil program na obnovu podnikání po povodních. Je připraveno až 6 mld. Kč

Malé a střední podniky mohou využít zvýhodněných úvěrů nebo státních záruk ke komerčním úvěrům, které jim pomohou opravit škody a obnovit podnikání po zářijových povodních.

Národní rozvojová banka (NRB) ve spolupráci s Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem životního prostředí připravila program podpory malých a středních podnikatelů zaměřený na pomoc s obnovou jejich firem zasažených povodněmi.

O bezúročný úvěr Expanze Povodeň s dotační složkou z programu OP TAK s alokací až 1,5 mld. Kč mohou podnikatelé a malé firmy u NRB žádat od 1. listopadu 2024. „Program jsme připravovali s ohledem na komplikovanou situaci, do které se firmy a podnikatelé zasažení povodněmi dostali. Úvěr od NRB je proto bezúročný a obsahuje také dotační složku. Díky ní můžeme při dodržení podmínek programu podnikatelům odpustit část splátek, a to až do výše 25 procent jistiny. Navíc je také možné odložit si splácení úvěru až o tři roky,“ popisuje Michal Nebeský, člen představenstva NRB s odpovědností za obchod.

Další navýšení prostředků v rámci povodňové pomoci až o 1 mld. Kč NRB připravuje pro region Moravskoslezského kraje ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu spravedlivá transformace. V průběhu listopadu NRB začne přijímat také žádosti o záruku k úvěrům od komerčních bank, kde předpokládaná alokace podpory představuje až 3,5 mld. Kč.

„Oba programy Národní rozvojové banky jsou tak pevnou součástí celkového schématu státní pomoci. Ministerstvo financí postiženým podnikatelům pomohlo rovněž formou úlev při daňových povinnostech a vláda rozhodla i o kompenzaci mzdových nákladů firmám, které kvůli velké vodě musela poslat zaměstnance na tzv. překážky,“ uvádí Zbyněk Stanjura, ministr financí.

„Celkový objem pomoci, kterou stát prostřednictvím Národní rozvojové banky poskytne malým a středním podnikatelům na obnovu jejich podnikání po povodních, tak může dosáhnout až 6 miliard korun,“ říká Tomáš Nidetzký, předseda představenstva NRB.

Miliardu korun na zvýhodněné úvěry pro podnikatele zasažené povodněmi připravilo také Ministerstvo životního prostředí, které chce částkou pomoci i malým a středním podnikům s obnovou podnikání, a to zejména v Moravskoslezském kraji, který zářijové povodně značně poškodily.

„Díky Operačnímu programu Spravedlivá transformace, kterým pomáháme regionům jako je Moravskoslezský kraj v jeho přeměně a řešení dopadů odklonu od uhlí, můžeme podnikatelům poškozeným povodněmi nabídnout výhodné úvěry z Úvěru transformace s další alokací 1 miliarda korun," říká ministr životního prostředí Petr Hladík a dodává:

„Jeho podmínky oproti běžným komerčním úvěrům nyní ještě zvýhodníme ve spolupráci s NRB a MPO. Zvýhodněné úvěry budou poskytnuty na pořízení technologických zařízení a vybavení, na investice do podnikatelské infrastruktury a dále pořízení výrobních strojů a zařízení. Tato podpora umožní výhodnou formu financování pro žadatele, která bude méně administrativně náročná a bude relativně rychle dostupná.“

Dále se připravuje program Záruka 2024 až 2030, díky kterému bude Národní rozvojová banka moci podnikatelům zasaženým povodněmi poskytnout záruku k úvěrům od komerčních bank. Příjem žádostí bude zahájen v průběhu listopadu. „V první fázi bude tento záruční program určen pouze pro podnikatele zasažené povodněmi. V průběhu roku 2025 se pak posune do standardního záručního schématu a otevře se všem malým a středním podnikům,“ uzavírá Michal Nebeský.