Společnost NET4GAS dokončila první fázi konsolidace. Nové vedení se zaměří na strategické zájmy státu

NET4GAS Holdings na návrh dozorčí rady společnosti NET4GAS rozhodl o nové fázi v rozvoji společnosti, která bude odrážet nejen ekonomické, ale také strategické zájmy státu z hlediska modernizace energetiky a bezpečného odchodu od uhlí. Do pozice výkonného ředitele pro provoz se posune Milan Váša, který doplní již dříve jmenovaného finančního ředitele společnosti Rastislava Jamricha. Vedení naopak opouští dosavadní jednatelé Andreas Rau a Radek Benčík.

„Díky obrovskému úsilí všech zúčastněných se daří konsolidovat náklady společnosti a celkově společnost NET4GAS finančně stabilizovat, což od převzetí ze strany státu potvrdilo i následné zlepšení jejího ratingu od mezinárodní ratingové agentury Fitch. Zároveň společnost uspěla v první mezinárodní arbitráži v rámci sporu se společností Gazprom Export o nedodržení plateb ze smlouvy o přepravě plynu,“ vysvětluje jednatel NET4GAS Holdings Svatopluk Vnouček s tím, že je potřeba poděkovat Andreasu Rauovi a Radku Benčíkovi za odvedenou práci a popřát vše nejlepší v jejich dalším působení.

„Společnost za sebou má přechodné období, tedy první etapu konsolidace a začlenění do státních struktur. Dosavadní výsledky ukazují ekonomickou výhodnost státní investice do jejího nákupu. Další etapou bude navázat na tyto úspěšné kroky a dále se zaměřit na strategický rozvoj společnosti pod novým managementem,“ říká předseda dozorčí rady společnosti NET4GAS Petr Doškář.

Namísto Andrease Raua a Radka Benčíka nastoupí zkušený manažer Milan Váša, který dosud působil v pozici předsedy představenstva společnosti ČEPS Invest a.s. Má též dlouholeté zkušenosti z plynárenství ve skupině E.ON, kde působil ve vyšších manažerských pozicích. Rastislav Jamrich se pohybuje v energetickém sektoru přes pětadvacet let. Jeho zkušenosti z finančního a energetického sektoru využíval mimo jiné slovenský přepravce plynu EUSTREAM a.s. a také ZSE a.s. skupiny E.ON. Nové vedení bude spolupracovat se zkušeným týmem NET4GAS v čele s ředitelem strategie Michalem Slabým, který bude nově také jedním z prokuristů společnosti.

„Naším cílem je investovat do rozvoje plynárenské infrastruktury, včetně rozšíření sítě pro napojení na velké teplárny. Tyto kroky nám usnadní přechod klíčových zdrojů z uhlí na plyn. Zároveň se připravujeme na investice do vodíkové infrastruktury, které umožní plynulé zapojení vodíku do české plynárenské sítě,“ říká jednatel společnosti NET4GAS Rastislav Jamrich.

Společnost tedy nově budou řídit dva jednatelé s podporou prokuristů. Tento systém rozděluje zodpovědnost za strategická rozhodnutí, poskytuje možnost vzájemné kontroly a zajišťuje, že nejsou rozhodnutí přijímána jednostranně.

NET4GAS hraje jako jediný přepravce plynu v Česku nezastupitelnou roli v zajištění stabilních a bezpečných dodávek plynu českým domácnostem a firmám. Výhodnost investice potvrdily nezávislé posudky renomovaných mezinárodních institucí, mezi které patří EY, Citigroup a Grant Thornton. Tyto posudky detailně analyzovaly ekonomické aspekty akvizice, včetně současných a budoucích příjmů společnosti, nákladů na údržbu a investic do infrastruktury, a předpokládaného vývoje evropského trhu s plynem.

NET4GAS má také zásadní majetky jak ve formě vyspělých technologií, které zajišťují dodávky plynu do našich domovů v čele s více než 4 000 kilometrů plynovodů, tvořící páteřní síť pro přepravu plynu nejen pro Českou republiku, ale i pro tranzit plynu do dalších evropských zemí. Společnost také provozuje také tři hraniční předávací stanice, kde se plyn přijímá a předává do dalších zemí, pět kompresních stanic, zajišťujících přepravu plynu na velké vzdálenosti a přes různé nadmořské výšky, nebo stovku předávacích stanic, kde se plyn přepravuje do vnitrostátní distribuční sítě a zásobníků plynu.

Kromě fyzického majetku společnost drží významnou hotovost okolo 9 miliard korun. Dále má také významné finanční pohledávky, zejména vůči ruskému Gazprom Exportu, dlužícímu společnosti platby za přepravní kapacity v rámci tranzitu plynu. Tyto pohledávky NET4GAS aktivně vymáhá a nejnovější rozhodnutí arbitrážního soudu již tyto nároky uznalo. Podle současných očekávání by měla společnost NET4GAS disponovat na konci tohoto roku hotovostí přes 10 miliard korun, což svědčí o její finanční stabilitě a efektivní konsolidaci. Nové ocenění společnosti vydá ČEPS v konsolidované výroční zprávě ve druhé polovině října.