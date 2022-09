Španělsko schválilo plán na úspory energie, který má uvolnit více plynu pro jiné země EU

Španělský parlament schválil pravidla pro energetické úspory, která zahrnují omezení používání klimatizace v rámci celoevropského úsilí o snížení závislosti na ruském plynu. Nařízení vstoupilo v platnost 10. srpna, ale k tomu, aby zůstalo v platnosti, potřebovalo zelenou od parlamentu, což se podařilo.Zprávu přinesl server Euractiv.

Menšinová koaliční vláda socialistického premiéra Pedra Sáncheze nemá v parlamentu funkční většinu, ale s podporou menších regionálních stran se jí podařilo schválit pravidla, která povedou podle vlády k úsporám zemního plynu.

Podoba pravidel

Podle vládního nařízení musí být klimatizace v nejteplejších měsících roku ztlumena a nastavena na teplotu ne nižší než 27 stupňů Celsia, přičemž tato pravidla se týkají všech od veřejné dopravy až po obchody, úřady, divadla a kina.

Nová pravidla se netýkají klimatizací v domácnostech, ačkoli jsou lidé vyzýváni k nižší spotřebě energie v domácnostech. Právní předpisy se týkají také vytápění v zimě, kdy nesmí být teplota nastavena na více než 19 °C.

Vyhláška rovněž nařizuje, aby obchody od 22:00 hodin vypínaly osvětlení výloh, což se týká i osvětlení veřejných budov.

Do konce září musí být ve všech klimatizovaných nebo vytápěných prostorách instalován automatický mechanismus zavírání dveří, aby se zabránilo plýtvání energií.

Opozice kritizuje

Hlavní opoziční konzervativní Lidová strana (PP) hlasovala proti těmto opatřením a označila řadu z nich za "improvizovaná" a škodlivá pro ekonomiku.

Stěžuje si také, že nová pravidla byla vypracována bez účasti podnikatelských skupin nebo regionálních samospráv, které budou muset na jejich dodržování dohlížet.

Vláda představila podrobnosti opatření na úsporu energie v květnu v rámci celoevropského úsilí o snížení závislosti na Rusku v oblasti ropy a plynu po jeho únorové invazi na Ukrajinu.

Španělsko samo sice ruský plyn téměř nepoužívá, ale vláda doufá, že snížením spotřeby energie uvolní plyn, který Madrid běžně nakupuje v jiných zemích než v Rusku, pro státy, které se snaží zbavit ruských dodávek.

Elektrárny kvůli suchu spalují více plynu

Protože však sucho omezilo výrobu vodních elektráren, elektrárny zatím tento měsíc spálily dvakrát více plynu než před rokem, což podle údajů provozovatele plynárenské sítě Enagas zvýšilo celkovou spotřebu plynu ve Španělsku o 4 %.

Marcel Coderch, vedoucí Asociace pro studium energetických zdrojů se sídlem v Barceloně, uvedl, že elektrárenské společnosti jsou navíc motivovány k větší spotřebě plynu díky zvláštnímu cenovému stropu na plyn a uhlí, které elektrárny používají.

Brusel v červnu schválil tento systém výhradně pro Španělsko a Portugalsko, aby omezil prudký růst cen elektřiny na Pyrenejském poloostrově, který má jen omezené energetické propojení se zbytkem Evropy. Španělsko dováží většinu plynu ze Spojených států a Alžírska.

Aby se zvýšila šance, že parlament úsporná opatření podpoří, byla zahrnuta do souhrnného návrhu zákona, který zahrnoval i další populární opatření, jako je například bezplatné cestování příměstskou železnicí.

Plány úspor v dalších státech

Německo

Podobná opatření v souvislosti s úsporami plynu zavádí i Německo, kde budou od září veřejné budovy kromě institucí, jako jsou nemocnice, vytápěny maximálně na 19 °C a topení může být zcela vypnuto ve vstupních prostorách, na chodbách a ve foyer.

Veřejné památky a budovy se také nebudou z estetických důvodů osvětlovat a podnikům by mohlo být zakázáno nechávat své obchody v noci osvětlené.

Zakázáno by mohlo být také vyhřívání soukromých bazénů. A země dá přednost přepravě uhlí a ropy před osobní dopravou na železnici, což znamená, že cestující budou muset čekat.

"Na kolejích máme nyní nedostatek," řekl ministr dopravy Volker Wissing. "To znamená, že pokud budou dočasně nutná další přeprava paliv, budeme je muset upřednostnit."

Itálie

Proti tomu například italský ministr pro ekologickou transformaci Roberto Cingolani na přelomu července a srpna prohlásil, že nebudou přijata žádná "drakonická" opatření ke snížení poptávky. Server Politico však uvedl, že dříve však italská vláda oznámila, že připravuje plán nouzových úspor, který by podle prvních návrhů, které viděla místní média, mohl zahrnovat podobná omezení jako Německo nebo Španělsko ve formě vytápění na 19 °C v zimě a chlazení na 27 °C v létě, omezení pouličního osvětlení v noci a předčasné uzavření obchodů.

Francie

Francouzský plán "energetické střízlivosti" je zatím ve fázi návrhu, který by měl být předložen koncem září. Plán zahrnuje opatření jako zákaz obchodům nechávat otevřené dveře, pokud je v provozu klimatizace a topení. Chce také zakázat světelnou reklamu ve všech městech mezi 1. a 6. hodinou ranní, což je opatření, které již platí pro města s méně než 800 000 obyvateli a které podle kritiků není řádně vymáháno.

Česká republika

Tuzemsko má připravený návrh vyhlášky o pravidlech pro vytápění. Ta by měla začít platit v případě vyhlášení předcházení stavu nouze nebo stavu nouze v teplárenství. Návrh počítá s vytápěním budov na nižší teploty. Například v obývacích pokojích by lidé měli topit na 18 stupňů Celsia místo dosavadních 20 stupňů, koupelny by měli nově vytápět na 19 místo 24 stupňů Celsia.