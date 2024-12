Smyslem zákona o předcházení ekologické újmě je prevence a ochrana

Na konci listopadu vláda schválila novelu zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě. Na jaké změny se budou muset podnikoví ekologové připravit a s čím se budou muset do budoucna poprat? A proč vlastně potřebujeme zákon o ekologické újmě?

Na všechny tyto otázky odpovídá Václav Kuncl ze společnosti INISOFT consulting v rámci přednášky o hodnocení rizik ekologické újmy, kterou měl na konferenci Povinnosti v podnikové ekologii.

Prevence a ochrana

České legislativní prostředí disponuje oborovými zákony, které oblast havárií pokrývají. Jedná se o zákon o vodách, který popisuje, co při havárii dělat nebo jak nakládat s látkami závadnými k vodám. Dále zákon o prevenci závažných havárií, který se těmito mimořádnými událostmi zabývá a zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, který se zabývá i haváriemi na vodách, a to z hlediska jejich vzniku i prevence.

Václav Kuncl si klade otázku, co je smyslem zákona o předcházení ekologické újmě, když disponujeme i jinou legislativou. „Musíme se na to podívat přes oborové zákony a kontrolní orgány. Pakliže mluvíme o kontrolních orgánech, tak k firmě, která nakládá s látkami závadnými k vodám a má havarijní plán, může přijít na kontrolu jako kontrolní orgán ORP nebo inspekce,“ říká Kuncl a pokračuje: „Když ale pro vás nebude havarijní plán povinný, kdo přijde na kontrolu a co bude kontrolovat? Můžete nebo nemůžete způsobit nějaké jiné nebezpečí, když se nedostanete do systému PZH? Jak se bude vědět o závadách, které můžete způsobit? A to pokrývá právě zákon o ekologické újmě.“

Zákon o předcházení ekologické újmě zajišťuje dodržování prevence, stanovuje, co prevence znamená. To znamená, jaké havárie může konkrétní firma způsobit, čeho se mohou dotknout nebo z kterých oblastí mohou vzejít. Zákon o prevenci závažných havárií je na něco takového příliš masivní, protože řeší jen rozsah významných a závažných havárií.

Havárie mohou být různé, nemusí se jednat pouze o havárie na vodách nebo jen do ovzduší. „Uvedu příklad z vlastní praxe. Na Frýdlantsku neuhlídali splaškovou vodu z vepřínů a do potoka, který se nacházel asi 6 km od hranic, přetekla jímka a vznikla havárie, čili ekologická újma, která navíc byla přeshraniční. Takže v rámci ekologické újmy se objevují různé stupně nebezpečí,“ uvádí Václav Kuncl s tím, že smyslem zákona je kromě prevence také ochrana nebo případná likvidace havárií.

Co je nového?