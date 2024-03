SmVaK Ostrava: Nejvíce prostředků letos půjde na odvádění a čištění vody odpadní

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava v letošním roce budou investovat do zajištění dodávek kvalitní pitné vody a odvádění a čištění vody odpadní celkem 1,043 miliardy korun.

Téměř 462 milionů korun poputuje v roce 2024 do oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod, více než 303 milionů do vodovodních sítí a 243 milionů do páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu.

Za posledních deset let směřovalo do vodárenské infrastruktury vlastněné a provozované SmVaK Ostrava 7,6 miliardy korun. Plánovaná částka pro rok 2024 představuje meziroční zvýšení o zhruba 70 milionů korun.

„V systému Ostravského oblastního vodovodu bude pokračovat významná modernizace strojně-technologického vybavení a automatizovaného systému řízení Úpravny vody Vyšní Lhoty na Frýdecko-Místecku. Budeme rekonstruovat také řadu vodojemů – například v Písečné na Třinecku, modernizovat budeme přerušovací komoru a vodojem Červený kámen nad Kopřivnicí, vodojem Kazničov v blízkosti Hukvaldské obory, dokončíme také sanaci akumulace pitné vody v havířovské části Životice,“ říká technický ředitel SmVaK Ostrava Martin Veselý.

V oblasti dodávek pitné vody koncovým odběratelům se bude modernizovat vodovodní síť ve větších i menších sídlech v regionu. Na Frýdecko-Místecku se připravuje rekonstrukce systému pro dodávky pitné vody například ve Sviadnově, Krmelíně, Paskově nebo Třinci. Na Karvinsku se budou měnit vodovodní řady a související infrastruktura mimo jiné v Orlové, Dolní Lutyni, Dětmarovicích nebo Bohumíně.

„Na Novojičínsku kromě samotného Nového Jičína budeme sanovat vodovodní řady v Bernarticích nad Odrou, Odrách, Frenštátu pod Radhoštěm nebo Bílovci, kde v části Bravinné připravujeme také komplexní sanaci vodojemu. Na Opavsku připravujeme kromě investic do vodovodní sítě také obnovu řady vodojemů, kromě Opavy se bude jednat například o Chlebičov, Lublice nebo Melč,“ vysvětluje Veselý.

Nejvíce prostředků – tedy 462 milionů korun – bude v roce 2024 směřovat do odvádění a čištění vody odpadní. Kalové hospodářství se bude rekonstruovat v čistírnách odpadních vod ve Frenštátu pod Radhoštěm, Paskově nebo Frýdku-Místku, pokračovat bude zásadní modernizace čistírenského provozu v Dolním Benešově.

Kanalizační stoky se budou rekonstruovat například v Třinci na ulici Závodní, v Brušperku na Nábřeží, v Bohumíně na ulici Šunychelská nebo v Orlové v Žofinské ulici, Frenštátu pod Radhoštěm na Nádražní ulici, Opavě a Kopřivnici.