Skončil projekt ERGO zaměřený na vývoj nových postupů pro zjišťování vlivu endokrinních disruptorů na hormonální rovnováhu

V červnu 2024 byl dokončen pětiletý mezinárodní projekt ERGO (EndocRine Guideline Optimisation) z programu EU Horizon 2020, zaměřující se na přístupy k hodnocení vlivu endokrinních disruptorů (dále jen ED) na regulaci hormonů štítné žlázy,které jsou klíčové pro metabolismus, růst, vývoj a správnou funkci mnoha orgánů člověka i organismů v prostředí.

ED jsou chemické látky, které mohou vyvolat nerovnováhu v hormonálním systému. Narušení hormonální regulace může vést k různým typům onemocnění nebo nežádoucím účinkům na zdraví. „Hormony jsou signální molekuly, které přenášejí informace, co se má kde v těle stát. ED, které do organismu vstupují, mohou mít podobnou strukturu jako hormony a simulovat jejich efekt, nebo mohou ovlivňovat syntézu, transport, či metabolismus hormonů tělu vlastních. Mohou tak narušovat jemně vyladěnou souhru procesů v těle. Tak vzniká nerovnováha neboli disrupce,“ vysvětluje doc. Klára Hilscherová z centra RECETOX, jedna z realizátorek projektu.

ED představují pro veřejné zdraví velké riziko. Aby bylo možné jejich využívání v rámci Evropské unie regulovat, je třeba vyvinout nové a účinné metody jejich testování. Současné testovací nástroje Evropské unie ne vždy dostatečně identifikují možné nebezpečné účinky, zejména v případě méně studovaných nebo nově vznikajících ED. V současné době navíc postupy pro identifikaci a hodnocení vlivu ED na lidské zdraví často nejsou propojeny s daty pro hodnocení vlivu ED na životní prostředí. Projekt ERGO si proto kladl za cíl tuto bariéru odstranit a přístupy k hodnocení ED a relevantní data propojit.

Hlavním cílem projektu tak byla změna pohledu na použití standardizovaných testových směrnic v regulatorní oblasti. Systém hormonů štítné žlázy, který je velmi podobný napříč obratlovci (ryby, obojživelníci, savci), sloužil jako příklad signální dráhy, u které je možné použít přístup, kdy informace zjištěné na rybách či obojživelnících (nesavčích obratlovcích) jsou relevantní i pro savce včetně člověka. Tudíž škodlivé účinky pozorované u ryb a obojživelníků indikují riziko možného negativního působení na lidský organismus.

Projekt se zaměřoval zejména na zdokonalení a rozšíření stávajících testovacích strategií tak, aby lépe detekovaly také účinky na systém hormonů štítné žlázy. Výzkum byl zaměřen na sadu prioritních chemických látek, zastupujících skupiny léčiv, průmyslových látek, pesticidů nebo retardantů hoření.

Vědci z centra RECETOX přispěli zejména vývojem sady in vitro metod založených na lidských buněčných modelech, které umožňují identifikaci látek působících důležitými mechanismy narušení regulace hormonů štítné žlázy, bez testování na živých organismech. Centrum RECETOX bylo v ERGU také zapojeno s populační kohortou CELSPAC. Přítomnost potenciálních ED a jejich koncentrace se tedy zkoumaly přímo v sesbíraných vzorcích krve a moči z české populace. Hormony štítné žlázy vedle jiných důležitých funkcí hrají klíčovou roli v prenatálním vývoji, zejména ve vývoji nervové soustavy. Výzkum byl proto zaměřen na detailní charakterizaci přítomnosti široké škály polutantů u těhotných žen, jejich možné souvislosti s regulací hormonů štítné žlázy, hladinami těchto hormonů a jejich metabolitů a ovlivněním kognitivního vývoje u dětí.

„Všichni lidé jsou ovlivňováni prostředím, ve kterém žijí. Látky, které se v něm nacházejí, se dostávají do organismu, kde mohou působit na řadu procesů včetně našeho hormonálního systému a nějakým způsobem jej narušovat. Dokud nebudeme vědět, které látky to jsou, nemůžeme zamezit nebo omezit jejich používání. Projekt ERGO na tuto potřebu reaguje a posouvá nás zase o krok blíž k jejich efektivnější identifikaci, a tak i větší ochraně lidského zdraví,“ shrnuje doc. Hilscherová.

ERGO spadá spolu s dalšími sedmi projekty pod klastr EURION (European Cluster to Improve Identification of Endocrine Disruptors) – soubor osmi výzkumných projektů, který je financovaný z programu EU Horizon 2020 Research and Innovation Programme. Každý projekt se zaměřuje na jiný aspekt nových přístupů při popisu účinků a identifikaci ED. Mimo ERGO bylo v rámci EURIONU centrum RECETOX zapojeno také do projektu OBERON, který se zaměřoval na vytvoření testovací strategie pro hodnocení vlivu EC na rozvoj metabolických poruch a metabolických onemocnění.