Školáci letos v soutěži Ekoedu odevzdali k recyklaci více než 32 tisíc kilogramů elektroodpadu

Letošní ročník sběrové soutěže Ekoedu zná své vítěze. V kategorii mateřských škol jde pomyslné zlato žákům Mateřské školy Dušníky. V kategorii základních, středních a speciálních škol pak uspěla Základní škola a Mateřská škola Skorošice. Celkem žáci zapojených škol do soutěže společnosti REMA Systém odevzdali přes 32 tisíc kilogramů odpadních elektrozařízení. Na pětici nejúspěšnějších škol v obou kategoriích čeká odměna v podobě více než dvou desítek tabletů od partnera soutěže společnosti Vodafone Czech Republic.

Školy a školky zapojené do projektu Zelená škola se mohly od 1. 6. 2023 utkat v již šestém ročníku oblíbené soutěže Ekoedu (dříve EkoEDA), kterou organizuje společnost REMA Systém ve spolupráci se společností REMA Battery. Předmětem soutěže byl, stejně jako každý rok, sběr odpadních elektrozařízení, přenosných baterií a akumulátorů. Vyhodnocování soutěže proběhlo osvědčenou formou stanovení průměrné hmotnosti celého sběru školy či školky v přepočtu na jednoho žáka.

V letošním ročníku bylo v každé ze dvou kategorií soutěže oceněno hned 5 nejlepších. V kategorii mateřských škol soutěž již poněkolikáté opanovala Mateřská škola Dušníky, kde se vysbíralo 656 kilogramů odpadních elektrozařízení na žáka. Staronového vítěze má i kategorie základních, středních a speciálních škol – první příčku opět obsadila Základní škola a Mateřská škola Skorošice se sběrem téměř 230 kilogramů na žáka. Vítězové obdrželi hodnotné ceny v podobě více než dvou desítek tabletů od partnera soutěže společnosti Vodafone Czech Republic a.s.

„Celkem se v letošním ročníku soutěže Ekoedu vysbíralo a odevzdalo k recyklaci 32 060 kilogramů vysloužilých elektrozařízení, odpadních baterií a akumulátorů. Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům srdečně gratulujeme. Jsme rádi, že i díky soutěži můžeme děti podporovat v udržitelném a ohleduplném chování vůči životnímu prostředí. A opět se nám potvrdilo, že v projektu máme ‚srdcaře‘. Když si pro cenu přijde paní ředitelka hned po operaci menisku, když jiná paní ředitelka mateřské školy zapojí do sběru celou vesnici nebo když vidíme, kolik energie dává do projektu personál speciální školy, je to úžasný pocit pospolitosti a radosti z dobré věci. A když pak na závěr v jedné z oceněných škol narazíte na svého učitele ze střední školy, to už vám dojdou i slova,“ uvádí s úsměvem Petr Kubernát ze společnosti REMA Systém, která za projektem Zelená škola a za soutěží Ekoedu stojí.

Sběrovou soutěž a její přesah v ekologické výchově oceňují i samotné školy. „Rodiče našich žáků jsou skvělí. Když je požádáme o sběr vysloužilých elektrospotřebičů, hned se do něj rádi zapojí. Dětem se snažíme téma významu sběru starého elektra vysvětlit, pro ty mladší tříleté je to těžké téma, ale ty šestileté to už chápou,“ sděluje k soutěži Vladimíra Hejdová, ředitelka Mateřské školy Dušníky.

„Do projektu se zapojujeme od samého začátku. Letos se nám poprvé podařilo umístit mezi top pěti školami. Myslíme si, že každý z nás by měl třídit odpad a řešit odpadové hospodářství, proto budeme ve sběru určitě pokračovat a těšíme se, že se třeba příště umístíme o příčku výše,“ uzavírá Jiří Karas, ředitel Obchodní akademie a Střední odborné školy zemědělské a ekologické ze Žatce.

Vítězové a ceny soutěže Ekoedu 2023

Kategorie mateřské školy

1. místo: Mateřská škola Dušníky – 656,375 kg na žáka

Cena: 5 tabletů

2. místo: Mateřská škola Štítná nad Vláří – Popov – 23,353 kg na žáka

Cena: 3 tablety

3. místo: Mateřská škola Vrbno pod Pradědem – 8,095 kg na žáka

Cena: 2 tablety

4. místo: Mateřská škola Třebechovice pod Orebem – 7,483 kg na žáka

Cena: 1 tablet

5. místo: Mateřská škola Dubá – 1,408 kg na žáka

Cena: 1 tablet

Kategorie základní, střední a speciální školy:

1. místo: Základní škola a Mateřská škola Skorošice – 229,705 kg na žáka

Cena: 5 tabletů

2. místo: Základní škola a Mateřská škola Rybná nad Zdobnicí – 85,292 kg na žáka

Cena: 3 tablety

3. místo: Základní škola a Praktická škola Český Brod – 32,165 kg na žáka

Cena: 2 tablety

4. místo: Mateřská škola, Základní škola speciální a Praktická škola Diakonie ČCE Ostrava – 8,951 kg na žáka

Cena: 1 tablet

5. místo: Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec – 4,408 kg na žáka

Cena: 1 tablet