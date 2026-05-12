1/2026

Simultánní srážení fosforu v praxi. Co ukázal detailní roční monitoring

12. 5. 2026| autor: Redakce0

zdroj: Microsoft Copilot (AI generovaný obrázek)

Simultánní srážení fosforu patří mezi nejrozšířenější metody jeho odstraňování na čistírnách odpadních vod. Studie provedená na pěti provozovaných čistírnách nabízí podrobný pohled na skutečné limity této technologie a ukazuje, jak intenzifikace procesu ovlivňuje chod celé čistírny.

Význam, mechanismus a dopady srážení

Fosfor a dusík představují dvě hlavní živiny podílející se na eutrofizaci povrchových vod. Zatímco dusík pochází převážně z plošných zdrojů, fosfor je ve většině případů vázán na bodové zdroje, především na čistírny odpadních vod (ČOV).

Během období hydrologického sucha může fosfor z čistíren výrazně zhoršit stav toku. Dochází k poklesu průtoků v tocích a tím i ke snížení jejich ředící schopnosti. U menších vodních toků může být situace natolik kritická, že odtok z ČOV tvoří dominantní podíl celkového průtoku. V takových podmínkách se koncentrace fosforu v recipientu prakticky nenaředí a může velmi snadno překročit hodnotu 0,02 mg/l, při které fosfor začíná vyvolávat eutrofizaci. To vede ke zvýšenému rozvoji řas a sinic a následně ke zhoršení stavu vodního ekosystému.

Fosfor je nutné na čistírnách odpadních vod odstraňovat účinněji, aby nedocházelo ke zvyšování jeho koncentrace v recipientu. Z tohoto důvodu lze na ČOV aplikovat intenzivnější chemické srážení. Srážedlo, ať už v podobě hlinitých nebo železitých solí, se dávkuje do odpadní vody, a může buď přímo tvořit sraženinu fosforečnanu železitého nebo hlinitého, anebo hydroxidy, které se potom shlukují do větších a větších vloček, které mají poměrně velký povrch a mohou na sebe dále sorbovat i fosforečnan.

Proces tedy nezahrnuje pouze jednoduché chemické srážení, ale i sorpci. S klesajícími odtokovými koncentracemi fosforu roste podíl sorpce na celkovém odstranění, což vede ke vzniku nestechiometrických molárních poměrů mezi dávkovaným kovem a odstraněným fosforem. Při velmi nízkých koncentracích fosforu mohou tyto poměry dosahovat hodnot 5 až 7 molů železa na jeden mol fosforu, jak bylo uvedeno při koncentracích kolem 0,3 mg/l fosforu.

Intenzivní chemické srážení fosforu zvyšuje spotřebu chemikálií (umocněnou o nestechiometrický poměr), snižuje alkalitu odpadní vody a pH (může ohrozit nitrifikaci) a zároveň zvyšuje zasolování odtoku, protože do recipientu odchází více rozpuštěných solí. Vliv může mít i na vlastnosti kalu. Srážení totiž zvyšuje produkci chemického kalu a tím snižuje podíl aktivní biomasy v kalu, pozitivně i negativně ovlivnit sedimentaci, způsobuje zoogleální kal při nedostatku fosforu a narušuje biologické odstraňování fosforu.

Simultánní srážení pod lupou

