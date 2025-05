Sev.en Global Investments získává 50% podíl v australské elektrárně Callide C

| zdroj: TZ Sev.en

Společnost Sev.en Global Investments oznamuje získání 50% podílu a úspěšnou rekapitalizaci elektrárny Callide C v australském Queenslandu, kterou tak zachraňuje z probíhající insolvence.

Po sérii poruch v letech 2021 a 2022, které elektrárnu Callide C zcela vyřadily z provozu a odřízly ji od veškerých příjmů, se skupina Callide ocitla od března 2023 v dobrovolné správě. Příčiny těchto fatálních poruch a otázka odpovědnosti za ně jsou stále předmětem vyšetřování.

Uhelná elektrárna Callide C má i během australské energetické tranzice v Queenslandu stále zásadní význam pro spolehlivé dodávky elektřiny do celého regionu. Společnost Sev.en Global Investments proto od prvních poruch v roce 2021 aktivně podporuje veškeré snahy o plné obnovení provozu. Minoritním akcionářem skupiny Callide je už od roku 2018, od roku 2024 navíc poskytovala finanční podporu během dobrovolné správy elektrárny. Tato podpora byla zaměřená na řešení finančních a technických problémů, které paralyzovaly provoz elektrárny v posledních čtyřech letech a nyní vyvrcholila návrhem komplexního plánu rekapitalizace.

„Australský soud nám rekapitalizační plán schválil a skupina Callide se konečně vrací k solventnosti. Úspěšně jsme zajistili, že všichni prokázaní věřitelé byli k 7. květnu plně vyplaceni, a proces správy je nyní úspěšně ukončen,“ potvrzuje Alan Svoboda, CEO Sev.en Global Investments.

Jako finančně stabilní a aktivní akcionář bude Sev.en Global Investments dohlížet na provoz a bude spolupracovat se státní společností CS Energy, která drží dalších 50 % v elektrárně, na zajištění stabilních a spolehlivých dodávávek energie. CS Energy bude i nadále zodpovědná za údržbu a provoz.

„Naším cílem je obnovit elektrárnu Callide C, aby opět začala plnit svůj základní účel, tedy dodávat stabilní dodávky elektřiny. Věříme, že pomůžeme stabilizovat provoz a snížit riziko výpadků dodávek, které historicky vedly k nárůstu cen elektřiny pro obyvatele i podniky v Queenslandu,“ dodává Alan Svoboda, CEO Sev.en Global Investments.

Elektrárna Callide, se nachází na tradičním území lidu Gangulu a skládá se ze dvou jednotek C3 a C4 s celkovou kapacitou 844 MW.

Sev.en Global Investments je investiční skupina se sídlem v České republice, která hledá příležitosti v celé řadě odvětví, zejména v energetice, ocelářském průmyslu a těžbě různých přírodních zdrojů. Sev.en GI působí na čtyřech kontinentech – v Evropě, Austrálii, Severní Americe a v Asii.

V Austrálii patří do investičního portfolia Sev.en GI:

Delta s elektrárnou Vales Point a uhelným dolem Chain Valley Colliery,

s elektrárnou Vales Point a uhelným dolem Chain Valley Colliery, SO4 je výrobcem prémiových bio draselných hnojiv,

je výrobcem prémiových bio draselných hnojiv, Sev.en Royalties s těžebními právy ve dvou australských regionech.

Ve Spojených státech amerických je vlastníkem:

Blackhawk Mining - metouhelné společnosti s roční produkcí uhlí kolem 9 milionů tun,

metouhelné společnosti s roční produkcí uhlí kolem 9 milionů tun, Golden Eagle Land Company, která vlastní práva na těžbu více než 2 miliard tun uhelných zásob.

Evropské společnosti zahrnují: