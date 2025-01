Senát schválil novelu zákona o ochraně ovzduší

Senátem prošla novela o ochraně ovzduší, která má za cíl důraz na kvalitnější monitoring emisí, větší ochranu před prašností a zápachem i elektronizaci a posílení kompetencí obcí.

Schválená novela je dalším krokem k celkové ochraně vody a půdy. Nová pravidla rozšiřují povinnost kontinuálního měření emisí na další zdroje a zavádějí elektronické hlášení dat do centrálního systému, což zajistí jejich rychlou dostupnost. Stavební firmy budou mít zákonnou povinnost snižovat prašnost na staveništích a při demolicích. Novela rovněž zavádí minimální odstupy mezi obytnými domy a zdroji znečištění, aby se snížily negativní dopady na obyvatele. Daná opatření přispějí k čistšímu a zdravějšímu prostředí pro nás všechny.

„Po ochraně vody a půdy přicházíme s dalším krokem pro lepší ochranu přírody – s důrazem na čistší ovzduší. Zároveň usilujeme o větší digitalizaci a snížení administrativy. Novela zavádí nové povinnosti, jako je kontinuální měření emisí i u dalších zdrojů, například v sektoru tavení skla, petrochemie nebo vápenek. Díky nepřetržitému sledování provozu bude jasné, zda firmy opravdu používají filtry a odlučovače po celý rok, nejen při jednorázových měřeních. Data z měření se budou nově předávat elektronicky přímo do centrálního systému, což firmám ušetří zbytečné papírování,“ vysvětluje ministr životního prostředí Petr Hladík.

„V Česku máme více než 600 000 občanů, kteří bohužel žijí v oblastech, ve kterých jsou překročeny emisní limity, tedy stav kvality ovzduší. Tyto limity se sice daří snižovat, ale velkým přínosem k tomu, aby se zlepšila kvalita ovzduší, je právě tato komplexní novela. Velmi vítám to, že nově může MŽP stanovit aglomerace, v nichž jsou zvýšené emisní limity. Opatření může stanovit, jak má dojít v těchto zónách s vysokou koncentrací znečišťujících látek k jejich snížení. To sice dosud bylo také možné, ale nebylo to závazné. Panu ministrovi Hladíkovi a jeho úřadu patří velké poděkování za to, že dosáhli značného zlepšení ve sledování kvality ovzduší,“ doplňuje místopředsedkyně Senátu PČR Jitka Seitlová.