Sběr a recyklace elektroodpadu v ČR rok od roku roste

České kolektivní systémy, zajišťující sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, v loňském roce vysbíraly *171 790 tun elektroodpadu, což činí meziroční nárůst 11 %. Za posledních 10 let se zvýšila míra sběru elektroodpadu v ČR skoro trojnásobně. Nejvíce, téměř 64 000 tun, vysbíral kolektivní systém Elektrowin.

Roste množství elektrospotřebičů, uvedených na trh a zvyšuje se také míra jejich sběru. „Nárůst je způsoben vysokou poptávkou po moderních technologiích a elektronických zařízeních v domácnostech i firmách. Je proto stále důležitější zajistit co největší využití elektrospotřebičů poté, co doslouží,“ říká Roman Tvrzník, předseda představenstva společnosti ELEKTROWIN a.s.

V loňském roce vysbíraly české kolektivní systémy rekordní množství elektroodpadu, více než 170 000 tun, které následně putují k recyklaci. Největší podíl na množství vysbíraného elektroodpadu má společnost Elektrowin, která od spotřebitelů vybrala téměř 64 000 tun.

Nejvíce se daří sběru velkých elektrospotřebičů (pračky, lednice), zatímco u menších elektrospotřebičů (fény, kulmy, kuchyňské roboty) je stále prostor pro zlepšení. „Když doslouží pračka, odvezete ji zpravidla do sběrného dvora nebo si ji převezme prodejce, když vám přiveze pračku novou. Ovšem otázkou zůstává, kdo odnese do příslušného kontejneru, neřkuli do sběrného dvora třeba porouchanou kulmu nebo rozbité dětské autíčko s pohonem na baterie. To udělá jen opravdu zodpovědný a poučený spotřebitel,” popisuje Roman Tvrzník z Elektrowinu.

Zde je potřeba klást i nadále velký důraz na informační kampaně a environmentální vzdělávání. K tomu slouží například informační kampaň na Mezinárodní den elektroodpadu, který připadá na 14. října a celoroční aktivity ve školách, na které se zaměřuje například projekt „Recyklohraní aneb Ukliďme si svět“. Významně pomáhají také aktivity prodejců, kteří jsou připraveni převzít spotřebiče nad rámec své zákonné povinnosti. Všechna místa určená ke sběru elektrozařízení jsou k nalezení například v Registru míst zpětného odběru, který je uveden na webu Ministerstva životního prostředí nebo na webových stránkách kolektivních systémů.

„Fungující spotřebiče, které již nevyužijete, můžete díky projektu Jsem zpět darovat potřebným, zatímco nefunkční spotřebiče svážíme k recyklaci,“ upřesňuje Roman Tvrzník z Elektrowinu. V recyklačním zařízení v první řadě odstraní nebezpečné látky, následně moderní stroje oddělí kovy, plasty a další materiály, které jsou vhodné k dalšímu využití. Získané materiály se znovu použijí k výrobě nových produktů.

„Díky recyklaci elektrospotřebičů ČR uspoří ročně miliony MWh elektrické energie, stovky milionů litrů ropy a sníží produkci skleníkových plynů o několik milionů tun CO2,“ popisuje ekologické přínosy recyklace elektrospotřebičů Roman Tvrzník. Znovu využít pro výrobu nových elektrospotřebičů pak lze více než 85 % materiálů získaných z vyřazených elektro zařízení. Především se jedná o kovy (železo, hliník, měď) a plasty. Některé elektronické spotřebiče ovšem obsahují také vzácné kovy jako zlato nebo stříbro a další materiály, včetně například plynů, které dnes již některá recyklační zařízení umí také zpracovat k dalšímu využití.

*Celkový sběr je součet výsledků všech českých kolektivních systémů, které zveřejnily své výsledky za rok 2023. Položku “ostatní” zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí se zpožděním, pro účel tiskové zprávy tedy u této položky vycházíme z množství elektroodpadu vysbíraného “ostatními systémy” v roce 2022. V tabulce jsou sběrové výsledky uvedeny v tunách.