Revize směrnice regulující látky znečišťující životní prostředí

Dne 15. července 2024 byla v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněna Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU), kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady z roku 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) a směrnice Rady z roku 1999 o skládkách odpadů.

Konečný text směrnice o průmyslových emisích je dohodou mezi členskými státy a frakcemi Evropského parlamentu a klade si za hlavní cíl, aby směrnice byla efektivní v regulaci emisí znečišťujících látek.

Výsledný text významně posiluje roli nejlepších dostupných technik (BAT), nicméně ve zvláštních případech umožňuje transparentní udělování výjimek, pokud tím nedojde k ohrožení místních podmínek životního prostředí. Směrnice nově ošetřuje podmínky pro udělení výjimek a povinné přezkumy udělených výjimek s cílem, aby doba využívání výjimky byla co nejkratší.

Revize IED obsahuje několik projednaných okruhů, u kterých byla nalezena shoda nebo případně kompromisní řešení, které bylo členskými státy přijato. Směrnice rozšiřuje svou působnost na další činnosti a upřesňuje některé, které jsou součástí v ní zahrnuté prevence. Zaměřuje se na snížení emisí znečišťujících látek do vnějšího prostředí s tím, že nově sleduje některé další prvky, oproti dřívějšku. Upravené právní předpisy jsou konkrétnější a přinesou účinnější kontrolní mechanismy od nichž se očekává, že přinesou hlubokou transformaci průmyslových zařízení. Směrnice přináší nové a silnější nástroje pro účinné a efektivní využívání materiálových zdrojů a oběhového hospodářství. Podporuje inovace a zlepšuje flexibilitu při testování a zavádění nově vznikajících technik a současně je srovnává s nejlepšími dostupnými technikami (BAT). Velkou pozornost dále věnuje ochraně lidského zdraví a umožňuje účast veřejnosti a její přístup k informacím a spravedlnosti. Současně zavádí digitalizaci a elektronizaci správních zařízení při povolování nebo změnách provozu.

Směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po jejím vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a všechny členské státy mají povinnost do 1. července 2026 uvést v účinnost právní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí.

Nové požadavky budou na vymezená průmyslová zařízení (tj. zařízení, která jsou v současnosti regulována směrnicí) aplikovány postupně s přijetím nových závěrů o BAT, a to nejpozději do 12 let pro stávající činnosti a do 10 let pro činnosti, které jsou nově zahrnuty pod působnost směrnice.

Odkaz na plné znění směrnice 2024/1785 v Úředním věstníku Evropské unie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401785